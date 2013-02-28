доброе утро
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лют, 2018 07:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
доброе утро
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 01 лют, 2018 07:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
специально шоп поставить точку в вечных спорах на одну животрепещущую тему:
Скільки заробляє таксист
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:09
насмішив ти зранку Конг про убер
якась журнашлюха так старалася придумуючи цей текст. 2500грн в місяць за пальне в місяць в таксі??? вічний двигун виходить...
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...и главное резину вообще менять не нужно))
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:35
Про Уберите ооочень смешно)))
Знакомый как-то попал под сокращение и повелся на подобную рекламу... по-факту, чистый доход в месяц порядка 10-12 тысяч грн при 6ти дневной рабочей неделе по 12-14 часов.
Все свои "плюсы" для водителей убер практически отменил, заказов не очень и много, иногда простои по 2-3 часа, подачи сумасшедшие - бывает едет 10 км, чтоб клиента отвезти по минималке на 3 км от места посадки...
Воистину, нет ничего легче, чем считать деньги в чужом кармане)))
Додано: Чет 01 лют, 2018 09:12
вставлю свои 5 коп
думаю верхний сегмент ожидает просадка в любом случае.
будут дальше рехвормы - значит антикорр суд, мониторинг и всё остальное будет давить на спрос в этом сегменте
не будет рехворм - денег нет, бакс вверх и просадка во всех сегметах
Додано: Чет 01 лют, 2018 09:13
Реформ немає і не буде:
"В этом январе началась очередная волна подачи деклараций чиновниками и депутатами. Считайте, плюс ещё миллион документов. Когда их все проверят? Ну, не раньше, чем заработает автоматическая система проверки деклараций, предусмотренная законом. А ее запуск удается саботировать уже второй год. "
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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