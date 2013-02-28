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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 262263264265

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 546
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
10%
52
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
118
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
43
Раціональне планування та метраж
16%
85
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
20
Ціна
19%
104
Якість будівництва
15%
81
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

доброе утро

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

специально шоп поставить точку в вечных спорах на одну животрепещущую тему:

Скільки заробляє таксист

http://www.the-village.com.ua/village/b ... ae-taksist
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:09

насмішив ти зранку Конг про убер :)
якась журнашлюха так старалася придумуючи цей текст. 2500грн в місяць за пальне в місяць в таксі??? вічний двигун виходить...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...и главное резину вообще менять не нужно))
rusramzik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:35

Про Уберите ооочень смешно)))

Знакомый как-то попал под сокращение и повелся на подобную рекламу... по-факту, чистый доход в месяц порядка 10-12 тысяч грн при 6ти дневной рабочей неделе по 12-14 часов.
Все свои "плюсы" для водителей убер практически отменил, заказов не очень и много, иногда простои по 2-3 часа, подачи сумасшедшие - бывает едет 10 км, чтоб клиента отвезти по минималке на 3 км от места посадки...

Воистину, нет ничего легче, чем считать деньги в чужом кармане)))
Galasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:12

  Corpocrator написав:
  reus написав:
  MMM++ написав:проблема в том, что подушка безопасности у застройщиков истончается. Варианты: -взять и свалить; - пытаться еще надуть пузырь; - присосаться к бюджету... Кто даст прогноз, рухнет этой осенью или еще пару лет протянут?

Бизнес и элит не рухнет, а эконом возможно заморозка до лучших времен. Когда, да в любой момент.

Чисто гипотетически: с какого момента после начала работы антикоррупционного суда, хотя бы на уровне с НАБУ и САП, начнет сдуваться "бизнес и элит" сегменты?
глядишь еще и конфискованное можно будет откупить па1000 с ремонтом)))
Оно конечно с лагом в пару лет начнет расти за счет уже реального среднего класса. И конечно до осени еще маховик не заработает


вставлю свои 5 коп

думаю верхний сегмент ожидает просадка в любом случае.
будут дальше рехвормы - значит антикорр суд, мониторинг и всё остальное будет давить на спрос в этом сегменте
не будет рехворм - денег нет, бакс вверх и просадка во всех сегметах
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:13

  baraka написав:будут дальше рехвормы - значит антикорр суд, мониторинг и всё остальное будет давить на спрос в этом сегменте
не будет рехворм - денег нет, бакс вверх и просадка во всех сегметах

Реформ немає і не буде:
"В этом январе началась очередная волна подачи деклараций чиновниками и депутатами. Считайте, плюс ещё миллион документов. Когда их все проверят? Ну, не раньше, чем заработает автоматическая система проверки деклараций, предусмотренная законом. А ее запуск удается саботировать уже второй год. "

http://uainfo.org/blognews/1517444703-c ... adeny.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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