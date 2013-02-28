Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:як думаєте, при максимуму пропозиції і мінімуму інтереса покупанів, як довго воно стоїть на місті?
может ещё затопить и как ледник в океан,как там бучаактив?))))
як і очікувалося, там досить тепло, зря я очканув на зиму вселятися... потроху облаштовую: є лампочка, резєтка 220В, кранік на трубі вводу води, наполовину зібрана шконка, осталось ще дособрать півкойки і поставить сральнік і "жлоб-ремонт" сдєлан: заході і живі!
До комфорт-класу не вистачає холодильника "Зіл". А якщо розоритись на 30-літній телек "Рубін" (кольоровий!!), то це вже преміум. Зате по-багатому
airmax78 написав:Я смотрю, что кроме нескольких адекватных форумчан, никто не одобряет мою новую инвестицию. Так че, отменять сделку на завтра?
А как же Рыбальский и др? Вобще то дом неплохой, планировка и место хорошие, и стоит своих денег. Но если обьявление месяц висело значит не такой он уже и ликвидный. Имейте ввиду что например в Ричмонде чуть более полгода назад квартиры около 100к стоили, правда на 13 квадратов меньше.
Однокомнатная квартира в современном панельном доме, проспект Академика Глушкова, Голосеевский район, Теремки . Общая площадь квартиры – 54,9 кв. м, жилая – 17,9, кухня – 12. Квартира расположена на 8-м этаже 25-этажного дома. Есть лоджия. Санузел раздельный. Квартира в состоянии «от строителей» и требует серьезного ремонта. Цена – $38 000 ($692/кв. м).
Днепровский район, Березняки . Общая площадь квартиры – 64,4 кв. м, жилая – 43,7, кухня – 7,9. Квартира расположена на пятом этаже 16-этажного дома. Есть застекленный балкон. Столярка и сантехника новая, на полу ламинат. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует косметического ремонта». Цена – $54 000 ($838/кв. м).
airmax78 написав:Я смотрю, что кроме нескольких адекватных форумчан, никто не одобряет мою новую инвестицию. Так че, отменять сделку на завтра?
А как же Рыбальский и др? Вобще то дом неплохой, планировка и место хорошие, и стоит своих денег. Но если обьявление месяц висело значит не такой он уже и ликвидный. Имейте ввиду что например в Ричмонде чуть более полгода назад квартиры около 100к стоили, правда на 13 квадратов меньше.
Ричмонд-шмичмонд - он еще вообще не достроен. И 13 квадратов - это целая комната. Все 12 часов до сделки - перехожу в режим молчания.
В 2017 году продажи открылись в 59 новых жилых комплексах, еще в 45 комплексах стартовали продажи новых очередей. Совокупное количество квартир в новых комплексах и очередях составило свыше 55 тыс. квартир.
БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 01 лют, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.