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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 272273274275>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 549
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
9%
52
Гарні, "модні" МОПи
2%
10
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
119
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
43
Раціональне планування та метраж
15%
85
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
20
Ціна
19%
105
Якість будівництва
15%
81
Всього голосів : 549
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:28

  flyman написав:як думаєте, при максимуму пропозиції і мінімуму інтереса покупанів, як довго воно стоїть на місті?

Тут один махинатор тулил 2к по оболони от продаванов.
Они сколько угодно могут хотеть 60 куек за свою прелесЦ, которую у них никто не купит если 3к в том же доме продают на 2-5 куе дешевле
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zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:33

  flyman написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:як думаєте, при максимуму пропозиції і мінімуму інтереса покупанів, як довго воно стоїть на місті?


может ещё затопить и как ледник в океан,как там бучаактив?))))

як і очікувалося, там досить тепло,
зря я очканув на зиму вселятися...
потроху облаштовую: є лампочка, резєтка 220В, кранік на трубі вводу води, наполовину зібрана шконка, осталось ще дособрать півкойки і поставить сральнік і "жлоб-ремонт" сдєлан: заході і живі!


До комфорт-класу не вистачає холодильника "Зіл". А якщо розоритись на 30-літній телек "Рубін" (кольоровий!!), то це вже преміум. Зате по-багатому :D
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:44

  airmax78 написав:Я смотрю, что кроме нескольких адекватных форумчан, никто не одобряет мою новую инвестицию. Так че, отменять сделку на завтра?

А как же Рыбальский и др? Вобще то дом неплохой, планировка и место хорошие, и стоит своих денег. Но если обьявление месяц висело значит не такой он уже и ликвидный.
Имейте ввиду что например в Ричмонде чуть более полгода назад квартиры около 100к стоили, правда на 13 квадратов меньше.
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:44

Что за панельный дом и без отделки? http://domik.ua/novosti/kak-rost-kursa- ... 54903.html
В последнее время были заключены такие сделки:

Однокомнатная квартира в современном панельном доме, проспект Академика Глушкова, Голосеевский район, Теремки . Общая площадь квартиры – 54,9 кв. м, жилая – 17,9, кухня – 12. Квартира расположена на 8-м этаже 25-этажного дома. Есть лоджия. Санузел раздельный. Квартира в состоянии «от строителей» и требует серьезного ремонта. Цена – $38 000 ($692/кв. м).
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:49

БПС на Березняках рулят? http://domik.ua/novosti/kak-rost-kursa- ... 54903.html
Трехкомнатная квартира в панельном доме («типовая панель»), улица Березняковская,
Днепровский район, Березняки . Общая площадь квартиры – 64,4 кв. м, жилая – 43,7, кухня – 7,9. Квартира расположена на пятом этаже 16-этажного дома. Есть застекленный балкон. Столярка и сантехника новая, на полу ламинат. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует косметического ремонта». Цена – $54 000 ($838/кв. м).
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:59

  vetalok написав:
  airmax78 написав:Я смотрю, что кроме нескольких адекватных форумчан, никто не одобряет мою новую инвестицию. Так че, отменять сделку на завтра?

А как же Рыбальский и др? Вобще то дом неплохой, планировка и место хорошие, и стоит своих денег. Но если обьявление месяц висело значит не такой он уже и ликвидный.
Имейте ввиду что например в Ричмонде чуть более полгода назад квартиры около 100к стоили, правда на 13 квадратов меньше.

Ричмонд-шмичмонд - он еще вообще не достроен. И 13 квадратов - это целая комната. Все 12 часов до сделки - перехожу в режим молчания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:04

  airmax78 написав:Ричмонд-шмичмонд - он еще вообще не достроен. И 13 квадратов - это целая комната. Все 12 часов до сделки - перехожу в режим молчания.


эээ... у вас сделка в 7 часов утра ?
нотариус в самом деле так рано на работу приходит ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:06

Конкретно выросло предложение "воздуха" на первичке КРЖН в 2017 http://abcnews.com.ua/ru/analytics/itog ... osti-kieva
В 2017 году продажи открылись в 59 новых жилых комплексах, еще в 45 комплексах стартовали продажи новых очередей. Совокупное количество квартир в новых комплексах и очередях составило свыше 55 тыс. квартир.

БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 01 лют, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:13

  baraka написав:
  airmax78 написав:Ричмонд-шмичмонд - он еще вообще не достроен. И 13 квадратов - это целая комната. Все 12 часов до сделки - перехожу в режим молчания.


эээ... у вас сделка в 7 часов утра ?
нотариус в самом деле так рано на работу приходит ? :)

Раньше сядешь - раньше выйдешь. Завтра же пятница. Да и я тоже не хотел бы весь рабочий день провести у нотариуса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Да и я тоже не хотел бы весь рабочий день провести у нотариуса.


Ну все. Пока вы завтра скрин договора не выложите, вам не поверят. Хотя... я тоже плохо верю в эту сделку, потолки мою веру подкосили. Вас же и 3 м. не устраивали, что же с 2.75 будете делать? :)
Elensk
 
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