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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 272273274275

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 549
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
9%
52
Гарні, "модні" МОПи
2%
10
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
119
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
43
Раціональне планування та метраж
15%
85
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
20
Ціна
19%
105
Якість будівництва
15%
81
Всього голосів : 549
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:18

  airmax78 написав:
  ujkjdobyf написав:Голосеево крепкий середнячок, и таким и останется много лет.

Я чуть обживусь и подниму вопрос на собрании ОСББ о реконструкции МОПов по стандарту "модный", и, может даже, об устройстве вентфасада сверху на облицовочный кирпич. Но это не 100% - надо изучить тему.

А подземный паркинг с лифтом слабо? :D
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:23

  airmax78 написав:Я смотрю, что кроме нескольких адекватных форумчан, никто не одобряет мою новую инвестицию. Так че, отменять сделку на завтра?

Зачем вам этот шлак. Предлагаю вместе со мной на белом коне осенью в НЛ :wink:
reus
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 21.03.12
Подякував: 197 раз.
Подякували: 805 раз.
 
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  #<1 ... 272273274275
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