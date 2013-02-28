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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лют, 2018 20:18
airmax78 написав: ujkjdobyf написав:
Голосеево крепкий середнячок, и таким и останется много лет.
Я чуть обживусь и подниму вопрос на собрании ОСББ о реконструкции МОПов по стандарту "модный", и, может даже, об устройстве вентфасада сверху на облицовочный кирпич. Но это не 100% - надо изучить тему.
А подземный паркинг с лифтом слабо?
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:23
airmax78 написав:
Я смотрю, что кроме нескольких адекватных форумчан, никто не одобряет мою новую инвестицию. Так че, отменять сделку на завтра?
Зачем вам этот шлак. Предлагаю вместе со мной на белом коне осенью в НЛ
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