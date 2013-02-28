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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 275276277278>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 549
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
9%
52
Гарні, "модні" МОПи
2%
10
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
119
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
43
Раціональне планування та метраж
15%
85
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
20
Ціна
19%
105
Якість будівництва
15%
81
Всього голосів : 549
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:32

  Долярчик написав:
  ujkjdobyf написав:
  Долярчик написав:....але, всеодно, НАХРІН таку ціну лупити в бетон????!!!......хіба хоче жити 1000500років! :D

несного больше 1000 долларов метр, а ты по сколько "воздух над котлованом" инвестировал?

....по 14000м2.....коли дол. був ПА 26+(жовтень)....і на той час вже було зведено декілька поверхів! :D

па530 в ипенях Львова, недострой, когда достроят он будет па700, т.е. этов вариант шара, надабрать
ujkjdobyf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:37

...а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! )) ч.3

  ujkjdobyf написав:
  Долярчик написав:
  ujkjdobyf написав:[quote="428...але, всеодно, НАХРІН таку ціну лупити в бетон????!!!......хіба хоче жити 1000500років! :D

несного больше 1000 долларов метр, а ты по сколько "воздух над котлованом" инвестировал?

....по 14000м2.....коли дол. був ПА 26+(жовтень)....і на той час вже було зведено декілька поверхів! :D


па530 в ипенях Львова, недострой, когда достроят он будет па700, т.е. этов вариант шара, надабрать[/quote]


....та всього лиш 4км до центру міста!!! :D
......ну і я не такий багач, як тутешні..... :roll: :mrgreen:
...всетаки КОМФОРТ!.....от, я не стидаюсь.....заробив/наскирдував за 7м років!
... і "іпеня Львова" можна рахувати Рясне-1 і Рясне-2.....ну і ще Левандівку! - а те в що я забетонувався, то далеко НЕ іпеня!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 02 лют, 2018 08:42, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати всё идёт по плану, после ступора эконом сегмента начинает валится и более дорогой сегмент....
таки будет Новопечерский мордор па1500
ujkjdobyf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На КРЖН ближайшие 4 месяца всё понятно. А вот в конце мая будут вопросы. То что шлак ещё рухнет даже не сомневаюсь. И пригород рухнет.
ujkjdobyf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Выброс на рынок готового новостроя в мае 2018 года, обрушит всё наглухо.
ujkjdobyf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:16

  ujkjdobyf написав:кстати всё идёт по плану, после ступора эконом сегмента начинает валится и более дорогой сегмент....
таки будет Новопечерский мордор па1500

Па1000))))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:17

  ujkjdobyf написав:Выброс на рынок готового новостроя в мае 2018 года, обрушит всё наглухо.

Уноноктій, не поспішай))) новобуд дійсно зменшить ціни всього Кржн, але не наглухо))) на 10-15%
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ujkjdobyf написав:Выброс на рынок готового новостроя в мае 2018 года, обрушит всё наглухо.


уня, уже даже не смешно
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:36

  ujkjdobyf написав:Выброс на рынок готового новостроя в мае 2018 года, обрушит всё наглухо.

Хомячки уверены,что новострой продают выбросами? Тут явные признаки шизофрении. По теме,цена подрастает))
awm111
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:02

  awm111 написав:
  ujkjdobyf написав:Выброс на рынок готового новостроя в мае 2018 года, обрушит всё наглухо.

Хомячки уверены,что новострой продают выбросами? Тут явные признаки шизофрении. По теме,цена подрастает))

Авжеж. :mrgreen:

  airmax78 написав:ой-ой-ой: https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?

так і мусить бути! Середня ЗП 240 дол/міс не дає жодних шансів зростанню цін Кржн! То рожевоокулярники з кущів свистять про дорожай і підйом. В реалі ситуація гірка і невесела.
Я чекаю даних по ЗП за перший квартал. Впевнений, що то буде потужний удар! Совкошлак ще трохи подешевшає. А цінам довоєнним новобудів ще падати й падати!

P.S. Чергове підтвердження, що "Києв Фейслеса" існує лише в головах у рожевоокулярників. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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