Долярчик написав:
....по 14000м2.....коли дол. був ПА 26+(жовтень)....і на той час вже було зведено декілька поверхів!
па530 в ипенях Львова, недострой, когда достроят он будет па700, т.е. этов вариант шара, надабрать
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Додано: Чет 01 лют, 2018 23:32
па530 в ипенях Львова, недострой, когда достроят он будет па700, т.е. этов вариант шара, надабрать
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:37
...а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! )) ч.3
па530 в ипенях Львова, недострой, когда достроят он будет па700, т.е. этов вариант шара, надабрать[/quote]
....та всього лиш 4км до центру міста!!!
......ну і я не такий багач, як тутешні.....
...всетаки КОМФОРТ!.....от, я не стидаюсь.....заробив/наскирдував за 7м років!
... і "іпеня Львова" можна рахувати Рясне-1 і Рясне-2.....ну і ще Левандівку! - а те в що я забетонувався, то далеко НЕ іпеня!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 02 лют, 2018 08:42, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати всё идёт по плану, после ступора эконом сегмента начинает валится и более дорогой сегмент....
таки будет Новопечерский мордор па1500
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На КРЖН ближайшие 4 месяца всё понятно. А вот в конце мая будут вопросы. То что шлак ещё рухнет даже не сомневаюсь. И пригород рухнет.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Выброс на рынок готового новостроя в мае 2018 года, обрушит всё наглухо.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:16
Па1000))))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:17
Уноноктій, не поспішай))) новобуд дійсно зменшить ціни всього Кржн, але не наглухо))) на 10-15%
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уня, уже даже не смешно
дать телефон толкового психотерапевта?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:36
Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:02
Авжеж.
так і мусить бути! Середня ЗП 240 дол/міс не дає жодних шансів зростанню цін Кржн! То рожевоокулярники з кущів свистять про дорожай і підйом. В реалі ситуація гірка і невесела.
Я чекаю даних по ЗП за перший квартал. Впевнений, що то буде потужний удар! Совкошлак ще трохи подешевшає. А цінам довоєнним новобудів ще падати й падати!
P.S. Чергове підтвердження, що "Києв Фейслеса" існує лише в головах у рожевоокулярників.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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