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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:03
awm111 написав: ujkjdobyf написав:
Выброс на рынок готового новостроя в мае 2018 года, обрушит всё наглухо.
Хомячки уверены,что новострой продают выбросами? Тут явные признаки шизофрении. По теме,цена подрастает))
А как вам акция кгс в мордоре и на обуховской, "-25% в готовом"
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ujkjdobyf
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:17
somilitark написав: flyman написав: somilitark написав:
может ещё затопить и как ледник в океан,как там бучаактив?))))
як і очікувалося, там досить тепло,
зря я очканув на зиму вселятися...
потроху облаштовую: є лампочка, резєтка 220В, кранік на трубі вводу води, наполовину зібрана шконка, осталось ще дособрать півкойки і поставить сральнік і "жлоб-ремонт" сдєлан: заході і живі!
штукатурки,разводки электричества,отопления центрального,что бы убрать сырость не надо?
шконку из поддонов сколачиваете,не покупали в сборе?
да вы уникальный человек,как это вы что-то купили,на вокзалах есть не хуже места,причём бесплатно)))
я имел ввиду цену? хотя с другой стороны глупый вопрос,если что-то купить почти за ноль,то что можно потерять? только коммуналку,которую вы не платите,тем более украли электросчётчик,вообще ни копейки этим шаромыгам!!!
не судіть інших по собі,
учотка сомілітарк, якщо не платить комуналку, то це не означає, що інший теж не платить.
і ціна покупки цоколя не нульова, а 1Фонд, що на той час 8,6куе.
якщо це тобі не гроші, то позич
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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