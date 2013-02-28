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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 286287288289290>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 549
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
9%
52
Гарні, "модні" МОПи
2%
10
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
119
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
43
Раціональне планування та метраж
15%
85
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
20
Ціна
19%
105
Якість будівництва
15%
81
Всього голосів : 549
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так что в конце концов купил Макс
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:33

  Investor_K написав:Так что в конце концов купил Макс


он бы рассказал,но подлые санитары забрали ноут)))

а доллар ниже 28,таки опять боковик,а если снижение и есть,то на явный ниликвид :idea:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Авторитетно заявляю

Очень интересно, насколько много на форуме народа, для которых наш экс-эксперт является авторитетом :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:43

  Faceless написав:Кстати у меня тоже несколько из знакомых вернулись с Поляндии.

У меня трое вернулись, но есть и такие, которые уже и недвигой в Кракове обзавелись.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:53

  speedsx написав:
  Faceless написав:Кстати у меня тоже несколько из знакомых вернулись с Поляндии.

У меня трое вернулись, но есть и такие, которые уже и недвигой в Кракове обзавелись.

и в Гданьске,50 квадратов,двушка,недалеко от моря,дом очень старый,3-и или 4-ре этажа,последний капремонт был после войны,примерно 100 000 евро,года 2 назад,человек стал меньше приезжать на родину после того,как в очередной раз женился на даме лет на 15 моложе,причём сразу забрал её туда и бахнул бэби,наверное столь молодую особу и удалось очаровать квартирой в старом немецком городе)))

Флай,я знаю что Г-к не немецкий,просто историю читаю...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:прозвонили? похоже на творчу майстерню, с низким потолком и маленьким окошком в "комнате" почти 30 кв. неликвид явный. у застройщика цены от 13 тыс грн.


творча майстерня по среди дома?)))) у вас фантазия не знает границ
да звонил. все реально

у завтройщика - 500долл, а тут 299
NewInvestor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:13

  kingkongovets написав:в центре свирепствуют эвакуаторы)
наконец то

по какому такому праву?
NewInvestor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:15

  kingkongovets написав:в центре свирепствуют эвакуаторы)
наконец то

И это правильно.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:41

  zahar_ написав:Авторитетно заявляю

Не може бути авторитетним чувак, якого сімейна рада построїла як пацана. Та і судячи по вашим повідомленням Вам не більше 17 років.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:57

  NewInvestor написав:
  trololo написав:
  ujkjdobyf написав:На КРЖН ближайшие 4 месяца всё понятно. А вот в конце мая будут вопросы. То что шлак ещё рухнет даже не сомневаюсь. И пригород рухнет.


опять уня.. пригород 370 долларов за метр. куда рухнет, епт? аналитег с недержанием


пригород уже ниже 300 долл!!!
готовая с документами квартира 117м = 35 000, монолит, высокий этаж и торгуются! и без комисии морды!
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochnaya ... 6;promoted


У них в "авиа" еще в 2014 году цены от застройщика были на 25-35% ниже рынка. С этим объектом некорректно сравнивать общую ситуацию.
p_76
 
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