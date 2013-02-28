Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Кстати у меня тоже несколько из знакомых вернулись с Поляндии.
У меня трое вернулись, но есть и такие, которые уже и недвигой в Кракове обзавелись.
и в Гданьске,50 квадратов,двушка,недалеко от моря,дом очень старый,3-и или 4-ре этажа,последний капремонт был после войны,примерно 100 000 евро,года 2 назад,человек стал меньше приезжать на родину после того,как в очередной раз женился на даме лет на 15 моложе,причём сразу забрал её туда и бахнул бэби,наверное столь молодую особу и удалось очаровать квартирой в старом немецком городе)))
Флай,я знаю что Г-к не немецкий,просто историю читаю...
kingkongovets написав:в центре свирепствуют эвакуаторы) наконец то
И это правильно.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.