Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Предложение новых квартир в 2017 году продолжало расти рекордными темпа- ми – продажи открылись в 59 новых жилых проектах, 45 уже строящихся объек- тов вывели в продажи новые очереди своих комплексов.
Увы авторы исследования не уточнили точно сколько десятков тысяч "воздуха" квартир поступило в на первичке Киева в 2017. Можно говорить что поступило в продажу минимум 104 дома. В реальности эта цифра вполне может быть 150 домов. Если взять среднее число квартир в доме 300, то получится на рынок первички Киева в 2017 шаромыги и хапуги всех мастей вывали на рынок домов в которых 45 тыс. квартир. Если вспомнить что по оценкам уровня продаж опубликованых на лиге, то 45 тыс квартир вываленых на первичку в 2017 шаромыги и хапуги будут продавать ориентировочно 20 лет. А едь есть ещё навес в десятки тысяч квартир в домах введеных в эксплуатацию ранее. Вывод: БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ.
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 02 лют, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Не може бути авторитетним чувак, якого сімейна рада построїла як пацана. Та і судячи по вашим повідомленням Вам не більше 17 років.
Ты под каким ником была на форуме раньше? Выучи матчасть - я знаешь ли люблю говорить о вкусе устриц с теми кто их ел, а не теми кто судит о вкусе устриц со слов всяких капитошек-2,ксненонов, данилоф777, перых, прохожих и прочих форумовских туфтогонов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Не може бути авторитетним чувак, якого сімейна рада построїла як пацана. Та і судячи по вашим повідомленням Вам не більше 17 років.
Ты под каким ником была на форуме раньше? Выучи матчасть - я знаешь ли люблю говорить о вкусе устриц с теми кто их ел, а не теми кто судит о вкусе устриц со слов всяких капитошек-2,ксненонов, данилоф777, перых, прохожих и прочих форумовских туфтогонов.
самый большой туфтогон тут вы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Долярчик написав:... там було так: якщо 50% перший внесок, то на 200грн/м2 доржче......і на 9міс. і прив"язка до $!.... а якщо 70% - то прив"язки - немає, але тільки розтерм. на 6-ть міс.!......- то я трохи підзичив грошенят і вибрав ДРУГИЙ варіант!
Я вам не скажу за всю Одессу... В Киеве у моего застройщика цены 15-17 тыс за метр с намного более приятными условиями рассрочки, а вы полезли в недвижимость маленького городка на окраине Украины и Польши? Покупка котлована это всегда попытка заработать. Не важно, будете вы его продавать, или будете там жить. Я, например, посмотрел, что местный рынок недвижимости более долхлый, чем киевский за счет меньшей конкуренции - застройщики цены себе на сложат, и решил, что нужно покупать новострой в Киеве. И под аренду он уйдет лучше, так как в Киеве больше понаехов, и заработаю на нем больше. Если нужно будет купить у себя, продам Киев быстро и дорого. Если бы покупка в Варшаве или Хошимине сулила большие перспективы, купил бы там, но нет, интересней Киева в данный момент ничего нет, так как тут дно. Во всех отношениях. Дальше только вверх. Нужно разделять, где мы покупаем для личного потребления, а где для заработка. Покупка котлована всегда для заработка, так почему именно Львов с низкой конкуренцией, зажравшимися застройщиками и плохой рассрочкой?
somilitark написав:и в Гданьске,50 квадратов,двушка,недалеко от моря,дом очень старый,3-и или 4-ре этажа,последний капремонт был после войны,примерно 100 000 евро,года 2 назад,человек стал меньше приезжать на родину после того,как в очередной раз женился на даме лет на 15 моложе,причём сразу забрал её туда и бахнул бэби,наверное столь молодую особу и удалось очаровать квартирой в старом немецком городе)))
Флай,я знаю что Г-к не немецкий,просто историю читаю...
Я так понимаю это была покупка за сбережения, а не за заработанное на территории ляхов ?
zahar_ Для того, щоб оцінити книгу, достатньо прочитати пару сторінок. А ваша риторика не міняється. Ви ще забули повідомити про те, що тут 'финансовый форум'. Більше ваші повідомлення коментувати не буду. Хай інші розважаються.
сегодня проходил мимо приличного старого фонда в центре. тихо зелено, центрее не бывает, окна огромные. заходит в подьезд бабуля. одета прилично, такой себе одуванчик. подходит к доске обьявлений и со злостью срывает все к чему руки дотягиваются. оборванные бумажки кидает тут же под ноги, прямо у подьезда. видно, то тут же и живет сама. интересно, что у нее в голове? обьявление типа "компьютерный мастер починит ПК". мне было бы стремно жить рядом с людьми, логику действий которых не понимаешь.
А може він просто гравець. Кошти є, своя квартира - просто питання часу. Можна і пограти на ринку (причому сповзаючому вниз). Але як на мене, якщо немає свого житла - це надто ризикована гра. Недаремно при купівлі перевіряють психічний стан.