Vlad442 написав:

Долярчик написав: ... там було так: якщо 50% перший внесок, то на 200грн/м2 доржче......і на 9міс. і прив"язка до $!.... а якщо 70% - то прив"язки - немає, але тільки розтерм. на 6-ть міс.!......- то я трохи підзичив грошенят і вибрав ДРУГИЙ варіант! ... там було так: якщо 50% перший внесок, то на 200грн/м2 доржче......і на 9міс. і прив"язка до $!.... а якщо 70% - то прив"язки - немає, але тільки розтерм. на 6-ть міс.!......- то я трохи підзичив грошенят і вибрав ДРУГИЙ варіант!

Я вам не скажу за всю Одессу...В Киеве у моего застройщика цены 15-17 тыс за метр с намного более приятными условиями рассрочки, а вы полезли в недвижимость маленького городка на окраине Украины и Польши?Покупка котлована это всегда попытка заработать. Не важно, будете вы его продавать, или будете там жить. Я, например, посмотрел, что местный рынок недвижимости более долхлый, чем киевский за счет меньшей конкуренции - застройщики цены себе на сложат, и решил, что нужно покупать новострой в Киеве. И под аренду он уйдет лучше, так как в Киеве больше понаехов, и заработаю на нем больше. Если нужно будет купить у себя, продам Киев быстро и дорого. Если бы покупка в Варшаве или Хошимине сулила большие перспективы, купил бы там, но нет, интересней Киева в данный момент ничего нет, так как тут дно. Во всех отношениях. Дальше только вверх.Нужно разделять, где мы покупаем для личного потребления, а где для заработка. Покупка котлована всегда для заработка, так почему именно Львов с низкой конкуренцией, зажравшимися застройщиками и плохой рассрочкой?