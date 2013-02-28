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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 287288289290

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 549
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
9%
52
Гарні, "модні" МОПи
2%
10
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
119
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
43
Раціональне планування та метраж
15%
85
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
20
Ціна
19%
105
Якість будівництва
15%
81
Всього голосів : 549
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:56

  galadriel написав:А може він просто гравець. Кошти є, своя квартира - просто питання часу. Можна і пограти на ринку (причому сповзаючому вниз). Але як на мене, якщо немає свого житла - це надто ризикована гра. Недаремно при купівлі перевіряють психічний стан.


там другое
он искренне считает себя достойным самого лучшего, но похоже денег на лучшее у него нет, плюс две неудачи подряд сформировали нехилый такой комплекс
экономия и стремление заработать - это похвально и объяснимо, но не такой ценой
экономить на качестве жизни себя и своей семьи и откладывать жизнь на потом в 40 лет? имхо неразумно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:А какой бы уровень остатка (после вычета оплаты аренды, питания, страховки и т.д.) от ежемесячного дохода в штатах вы бы обозначили как достаточный, чтобы не любить южно или негро и смотреть в сторону гораздо лучших вариантов ?
Я понимаю, что в штатах и у нас 3000 долл. это соответственно нищета и "король", но кажется тот кто зарабатывал в штатах эту сумму на родине столько не подымет. Могу естеcтвенно ошибаться, исключения будут всегда.

ЗЫ А как понять "... и красотою лиц(нет)" ?


Я точно не знаю какие суммы нужно зарабатывать чтобы привлекать местных мальвин, но довольно таки большие. У меня там была совсем другая цель - заработать как можно больше денег за как можно короткий срок(ибо хотел обратно домой к нашим Мальвинам и свой социальной жизни). И у меня небыло особого желания тратиться там на подруг.
ЗЫ А как понять "... и красотою лиц(нет) - это такая шутка, вы делаете утверждение, как будто бы правидвое, а вконце говорите - нет, и выходит оно ложное.
Зы Обьязан вам Владимир, благодарочкой, ведь именно через вас я нашел свою прелесть, вы здесь ссылки на форум бросали, и я даже вам в ЛС писал по этому поводу, убедиться что вы данный вариант не будете покупать ,как джентельмен))
Дело было еще в 2016. МОжет помните? Мой ник тот же.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:сегодня проходил мимо приличного старого фонда в центре. тихо зелено, центрее не бывает, окна огромные. заходит в подьезд бабуля. одета прилично, такой себе одуванчик. подходит к доске обьявлений и со злостью срывает все к чему руки дотягиваются. оборванные бумажки кидает тут же под ноги, прямо у подьезда. видно, то тут же и живет сама. интересно, что у нее в голове? обьявление типа "компьютерный мастер починит ПК". мне было бы стремно жить рядом с людьми, логику действий которых не понимаешь.
Скорее всего обострение маразма, от этого никто не застрахован
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:03

Реальность такова.
Соотношение количества новостроек на левом и
правом берегах Киева по результатам 2017 года
осталось без изменений – 3/4 новостроек возводятся
на правом берегу столицы. При этом удельный вес
левобережных районов по количеству квартир в
продаже составляет 30,3% в структуре предложения
на рынке первичной жилой недвижимости Киева.
Соотношение общего количества квартир и квартир в продаже по
районам, единиц.
РЫНОК ПЕРВИЧНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Удельный вес квартир бюджетного сегмента в структуре предложения
составил 83,5%

Поэтому сонм форумовских пуповиков дрочащих на разные кардиналы и прочие нью-йорки и экстраполирующих динамику цен на них на общий тренд первички Киева - тимичные мухляры-напёрсточники :кручу,верчу ЦА в заблуждение ввести хочу. :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:09

  zahar_ написав:Реальность такова.
Соотношение количества новостроек на левом и
правом берегах Киева по результатам 2017 года
осталось без изменений – 3/4 новостроек возводятся
на правом берегу столицы. При этом удельный вес
левобережных районов по количеству квартир в
продаже составляет 30,3% в структуре предложения
на рынке первичной жилой недвижимости Киева.
Соотношение общего количества квартир и квартир в продаже по
районам, единиц.
РЫНОК ПЕРВИЧНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Удельный вес квартир бюджетного сегмента в структуре предложения
составил 83,5%

Поэтому сонм форумовских пуповиков дрочащих на разные кардиналы и прочие нью-йорки и экстраполирующих динамику цен на них на общий тренд первички Киева - тимичные мухляры-напёрсточники :кручу,верчу ЦА в заблуждение ввести хочу. :evil:


это была попытка увести внимание посетителей форума от того факто, шо покупатели бюджетного сегмента "показывают дулю" владельцам хрущей и голосуют гривной за новострой?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:10

экономить на качестве жизни себя и своей семьи и откладывать жизнь на потом в 40 лет? имхо неразумно
===
в 40 жизнь тільки начинаєццо. так шо луччє начінать с ліквідним активом.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:14

...а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! )) ч.3

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:... там було так: якщо 50% перший внесок, то на 200грн/м2 доржче......і на 9міс. і прив"язка до $!.... а якщо 70% - то прив"язки - немає, але тільки розтерм. на 6-ть міс.!......- то я трохи підзичив грошенят і вибрав ДРУГИЙ варіант!

Я вам не скажу за всю Одессу...
В Киеве у моего застройщика цены 15-17 тыс за метр с намного более приятными условиями рассрочки, а вы полезли в недвижимость маленького городка на окраине Украины и Польши?
Покупка котлована это всегда попытка заработать. Не важно, будете вы его продавать, или будете там жить. Я, например, посмотрел, что местный рынок недвижимости более долхлый, чем киевский за счет меньшей конкуренции - застройщики цены себе на сложат, и решил, что нужно покупать новострой в Киеве. И под аренду он уйдет лучше, так как в Киеве больше понаехов, и заработаю на нем больше. Если нужно будет купить у себя, продам Киев быстро и дорого. Если бы покупка в Варшаве или Хошимине сулила большие перспективы, купил бы там, но нет, интересней Киева в данный момент ничего нет, так как тут дно. Во всех отношениях. Дальше только вверх.
Нужно разделять, где мы покупаем для личного потребления, а где для заработка. Покупка котлована всегда для заработка, так почему именно Львов с низкой конкуренцией, зажравшимися застройщиками и плохой рассрочкой?

... я купив для себе і соєї сім"ї! :D ...в жовтні, коли купляв - була ціна від 14тис.м2, а вже в грудні(і зараз теж) від 15600м2!
http://avalon-inc.com.ua/lvov/avalon-light.html
....мені підійшла хороша ціна + хороша локація і 4км до центру! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:16

  flyman написав:экономить на качестве жизни себя и своей семьи и откладывать жизнь на потом в 40 лет? имхо неразумно
===
в 40 жизнь тільки начинаєццо. так шо луччє начінать с ліквідним активом.


мой компаньон и друг тоже так считал и ушел из жизни в 47, так и не успев пожить в свое удовольствие
бывшие жены и наследники до сих пор судятся шоп поделить его майно, грустно на это смотреть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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