А може він просто гравець. Кошти є, своя квартира - просто питання часу. Можна і пограти на ринку (причому сповзаючому вниз). Але як на мене, якщо немає свого житла - це надто ризикована гра. Недаремно при купівлі перевіряють психічний стан.



там другое

он искренне считает себя достойным самого лучшего, но похоже денег на лучшее у него нет, плюс две неудачи подряд сформировали нехилый такой комплекс

экономия и стремление заработать - это похвально и объяснимо, но не такой ценой

