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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 295296297298>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 567
Висота стель
4%
23
Гарний вигляд з вікон
9%
53
Гарні, "модні" МОПи
2%
11
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
122
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
46
Раціональне планування та метраж
16%
88
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
20
Ціна
19%
108
Якість будівництва
15%
84
Всього голосів : 567
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:58

  trololo написав:ничто человеческое девушкам не чуждо, все мы любим бабло и заботу :)

ще один камінг аут.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  maza5 написав:на западе забавные психологи, тетки которым за 30 лет

Я так понимаю вам до 25ти
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/41971 ... eniya-tsen
дешевей однако на финанс
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:31

  flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/419718/na-vtorichnom-rynke-nedvizhimosti-kieva-god-nachalsya-so-snizheniya-tsen
дешевей однако на финанс


"По итогам января 2018 года, по сравнению с декабрем 2017 года, средняя стоимость вторичного жилья в Киеве снизилась на 0,2% и составила 1232 долл. США/кв. м. За год, с января 2017 года, средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 4,2%."

4,2% - це вже більше похибки вимірювань.
Таки "вторинка" дешевшає.
За нею і "первинка" в столиці "потужної агродержави" опуститься в ціні.
За винятком модних МОПів-ШМопів.
P.S. Падіння КРЖН на 4,2% за рік робить невигідним купівлю під оренду. :wink:

Так є бажаючі поспорити про "економічний підйом" і проспорити поїздку на електричці?
Чи ні?

______________

Приємна суботня новина: в Сирії збито московитський військовий літак Су-25. Льотчик загинув :
https://el-murid.livejournal.com/3654816.html
Востаннє редагувалось Frant в Суб 03 лют, 2018 19:11, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:52

  vladimir07 написав:
  Долярчик написав:Хто тут активно займається комерційною нерухомістю?


Пан Кiнгконговець цим як раз займається.

... так, але він ділитись НЕ горить бажанням! (справжній "щирий" українець :D )
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:17

  Elensk написав:
  somilitark написав:он уже умер или развелись,раз в прошедшем времени)))


Да, он погиб, в 50 лет во время дайвинга. А почему это смешно?


Извините,если это правда,просто вспомнилась история одноклассницы,встретились как-то,она всё о муже говорит,такой работяга,Польша,Литва,Чехия,дом отремонтировал,всё было,она нигде ни дня не работала,2-е детей,а вот теперь так тяжело....

Она просто гуляла,когда он "на мир глазел",а потом она взяла и с хахалем выгнали мужа,а ей грю:так чего ты развелась,она грит дурная была,хотела ещё лучше,чего-то не хватало...

вот и подумал,что у вас то же самое,когда счастье потерялось,то до неё дошло,что оно было,и было тогда,когда "хотелось ещё лучше" :?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче говоря, Макс оказался неблагодарной свиньёй. Мы его тут несколько лет обучали уму разуму, а оно даже спасибо не сказало
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

оазис такой оазис

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:45

  Долярчик написав:
  vladimir07 написав:
  Долярчик написав:Хто тут активно займається комерційною нерухомістю?


Пан Кiнгконговець цим як раз займається.

... так, але він ділитись НЕ горить бажанням! (справжній "щирий" українець :D )

Зато учит как жить!
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:56

  Долярчик написав:... так, але він ділитись НЕ горить бажанням! (справжній "щирий" українець :D )

тебе тут что, кто-то что-то должен?
хочешь научиться - заплати деньги и научись, халявщик.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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