ще один камінг аут.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лют, 2018 16:58
ще один камінг аут.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ru/news/-/41971 ... eniya-tsen
дешевей однако на финанс
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:31
"По итогам января 2018 года, по сравнению с декабрем 2017 года, средняя стоимость вторичного жилья в Киеве снизилась на 0,2% и составила 1232 долл. США/кв. м. За год, с января 2017 года, средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 4,2%."
4,2% - це вже більше похибки вимірювань.
Таки "вторинка" дешевшає.
За нею і "первинка" в столиці "потужної агродержави" опуститься в ціні.
За винятком модних МОПів-ШМопів.
P.S. Падіння КРЖН на 4,2% за рік робить невигідним купівлю під оренду.
Так є бажаючі поспорити про "економічний підйом" і проспорити поїздку на електричці?
Чи ні?
______________
Приємна суботня новина: в Сирії збито московитський військовий літак Су-25. Льотчик загинув :
Востаннє редагувалось Frant в Суб 03 лют, 2018 19:11, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:52
... так, але він ділитись НЕ горить бажанням! (справжній "щирий" українець )
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:17
Извините,если это правда,просто вспомнилась история одноклассницы,встретились как-то,она всё о муже говорит,такой работяга,Польша,Литва,Чехия,дом отремонтировал,всё было,она нигде ни дня не работала,2-е детей,а вот теперь так тяжело....
Она просто гуляла,когда он "на мир глазел",а потом она взяла и с хахалем выгнали мужа,а ей грю:так чего ты развелась,она грит дурная была,хотела ещё лучше,чего-то не хватало...
вот и подумал,что у вас то же самое,когда счастье потерялось,то до неё дошло,что оно было,и было тогда,когда "хотелось ещё лучше"
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Короче говоря, Макс оказался неблагодарной свиньёй. Мы его тут несколько лет обучали уму разуму, а оно даже спасибо не сказало
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
оазис такой оазис
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:45
Зато учит как жить!
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:56
тебе тут что, кто-то что-то должен?
хочешь научиться - заплати деньги и научись, халявщик.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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