RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 295296297298

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 567
Висота стель
4%
23
Гарний вигляд з вікон
9%
53
Гарні, "модні" МОПи
2%
11
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
122
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
46
Раціональне планування та метраж
16%
88
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
20
Ціна
19%
108
Якість будівництва
15%
84
Всього голосів : 567
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:15

хороший, годний обзор новонедобудів КРЖН

хороший, годний обзор новонедобудів КРЖН
https://dou.ua/forums/topic/22997/
астарожна, многа букафф

там же
После нескольких недель такого общения я уже начал строить планы об инвестиции в Польше и стал общаться с польскими застройщиками там работают по схеме 30/70, 30% сейчас и 70% когда все будет построенно.

ще хороший, годний пост о + та - інвестування новонедостроя
https://dou.ua/forums/topic/20393/#1092772
Востаннє редагувалось flyman в Суб 03 лют, 2018 21:24, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13438
З нами з: 09.03.14
Подякував: 787 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:22

Оазис шикардос. Пентхаус что надо, золото,кресты, все дела Да и вообще фасад норм.)) если б не набережная, то был бы очередным унылым спальником.
hume
 
Повідомлень: 4162
З нами з: 27.12.12
Подякував: 309 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:24

Трошки солі під хвіст рожевоокулярникам)))

Варто добре подумати, чи є перспективи для купівлі житла в Куйові:

"І ось учора читаю на цю ж тему висловлювання свого колеги, старшого наукового співробітника Атлантичної ради США (Atlantic Counsil), доктора економічних наук, політолога Андерса Аслунда:

- МВФ не дасть новий кредит Україні до наступних виборів.

- Реформ в Україні немає, і її чекає фінансовий крах, як у Венесуелі.

- Гроші виділені Заходом на реформи розкрадені. Зовнішні борги віддавати нічим.

- Українська влада взагалі (!) Не зацікавлена в боротьбі з корупцією, так як вона з неї живе."

http://uainfo.org/blognews/1517682140-k ... sueli.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18411
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:27

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:... так, але він ділитись НЕ горить бажанням! (справжній "щирий" українець :D )

тебе тут что, кто-то что-то должен?
хочешь научиться - заплати деньги и научись, халявщик.

....а я що, щось ВИМАГАЮ?......є в людини бажання ділитись(або хвалитись) своїм досвідом/успіхом - то ділиться, а нема, то й нема.... - тут ніхто нікого до нічого НЕ ПРИМУШУЄ!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3306
З нами з: 19.10.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:27

  hume написав:Оазис шикардос. Пентхаус что надо, золото,кресты, все дела Да и вообще фасад норм.)) если б не набережная, то был бы очередным унылым спальником.


все как любит макс - жизнь в окружении людей, которые хотят сделать мир вокруг себя немного красивее :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3199
З нами з: 05.06.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 295296297298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1007, 1008, 1009
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10088 1845845
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 21:04
Elensk
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 17904
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31869
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3790)
03.02.2018 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.