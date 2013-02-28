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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 297298299300>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 576
Висота стель
4%
23
Гарний вигляд з вікон
9%
54
Гарні, "модні" МОПи
2%
12
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
124
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
47
Раціональне планування та метраж
15%
89
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
110
Якість будівництва
15%
85
Всього голосів : 576
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 23:11

  J_P написав:
  Frant написав:Варто добре подумати, чи є перспективи для купівлі житла в Куйові:
"І ось учора читаю на цю ж тему висловлювання свого колеги, старшого наукового співробітника Атлантичної ради США (Atlantic Counsil), доктора економічних наук, політолога Андерса Аслунда:
- МВФ не дасть новий кредит Україні до наступних виборів.
- Реформ в Україні немає, і її чекає фінансовий крах, як у Венесуелі.
- Гроші виділені Заходом на реформи розкрадені. Зовнішні борги віддавати нічим.
- Українська влада взагалі (!) Не зацікавлена в боротьбі з корупцією, так як вона з неї живе."

http://uainfo.org/blognews/1517682140-k ... sueli.html

К сожалению, именно так и обстоят дела. Первый раз почти на 100% соглашусь с вами. Точнее - с вашим коллегой )))).
Но есть одно большое "НО". Цены на киевскую недвижимость совершенно не зависят от "влады" (за все годы независимости). Они зависят исключительно от мировых цен на сырье .
И пока нефть (а параллельно с ней (с учетом переходных процессов) "пшено, олия и чувун") будет медленно ползти в баксах вверх, - я за киевскую недвигу совершенно не переживаю.
П.С. "Зажопье" и "Шлак" - живут по несколько другим законам...

Цены на недвижимость зависят от курса доллара, который зависит в том числе и от влады.
По поводу выделенного, могу сказать, что зачастую люди делают выводы не имея полного представления о ситуации. Не видят за деревьями леса. В данном случае этот аналитик-теоретик не учитывает простые вещи. Цель Запада, в лице МВФ, не проучить Украину, и, даже, не реформировать. Как Японию называли "непотопляемым авианосцем США", так и Украина это самый западный форпост цивилизации. Да, дикий приграничный регион, но его не бросят в дефолт, хаос и сферу влияния России. Много давать не будут, но и утонуть не дадут. В операции "спасти рядового Украину" речь идет о смешных суммах. Для сохранения картинки Евросоюза Грецию готовы были залить сотней миллиардов евро. Украине нужно подкинуть 5-10 миллиардов долларов, чтобы она продолжала оставаться в орбите интересов Запада в намного более важном и чувствительном вопросе. Неплохо заодно и убить двух зайцев, выжав за эти деньги реформы, которые будут способствовать перспективам нашей страны стать частью свободного мира, который, как любой организм, предпочитает расти и поглощать новые территории.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что предлагали застройщики Киева своим покупателям в 2017 году
http://stroyobzor.ua/news/chto-predlaga ... -godu.html
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:18

  reus написав:Что предлагали застройщики Киева своим покупателям в 2017 году
http://stroyobzor.ua/news/chto-predlaga ... -godu.html

Да КРЖН сильно изменился, три четверти домов строят на Правом берегу.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:23

  Vlad442 написав:
  J_P написав:
  Frant написав:Варто добре подумати, чи є перспективи для купівлі житла в Куйові:
"І ось учора читаю на цю ж тему висловлювання свого колеги, старшого наукового співробітника Атлантичної ради США (Atlantic Counsil), доктора економічних наук, політолога Андерса Аслунда:
- МВФ не дасть новий кредит Україні до наступних виборів.
- Реформ в Україні немає, і її чекає фінансовий крах, як у Венесуелі.
- Гроші виділені Заходом на реформи розкрадені. Зовнішні борги віддавати нічим.
- Українська влада взагалі (!) Не зацікавлена в боротьбі з корупцією, так як вона з неї живе."

http://uainfo.org/blognews/1517682140-k ... sueli.html

К сожалению, именно так и обстоят дела. Первый раз почти на 100% соглашусь с вами. Точнее - с вашим коллегой )))).
Но есть одно большое "НО". Цены на киевскую недвижимость совершенно не зависят от "влады" (за все годы независимости). Они зависят исключительно от мировых цен на сырье .
И пока нефть (а параллельно с ней (с учетом переходных процессов) "пшено, олия и чувун") будет медленно ползти в баксах вверх, - я за киевскую недвигу совершенно не переживаю.
П.С. "Зажопье" и "Шлак" - живут по несколько другим законам...

Цены на недвижимость зависят от курса доллара, который зависит в том числе и от влады.
По поводу выделенного, могу сказать, что зачастую люди делают выводы не имея полного представления о ситуации. Не видят за деревьями леса. В данном случае этот аналитик-теоретик не учитывает простые вещи. Цель Запада, в лице МВФ, не проучить Украину, и, даже, не реформировать. Как Японию называли "непотопляемым авианосцем США", так и Украина это самый западный форпост цивилизации. Да, дикий приграничный регион, но его не бросят в дефолт, хаос и сферу влияния России. Много давать не будут, но и утонуть не дадут. В операции "спасти рядового Украину" речь идет о смешных суммах. Для сохранения картинки Евросоюза Грецию готовы были залить сотней миллиардов евро. Украине нужно подкинуть 5-10 миллиардов долларов, чтобы она продолжала оставаться в орбите интересов Запада в намного более важном и чувствительном вопросе. Неплохо заодно и убить двух зайцев, выжав за эти деньги реформы, которые будут способствовать перспективам нашей страны стать частью свободного мира, который, как любой организм, предпочитает расти и поглощать новые территории.

Согласен с вами, до октября 2019 года нас будут поддерживать. Проблема в том что прирост населения наблюдается только в Киеве и Одессе. Возможно ещё во Львове. Восточные и Северные регионы пустеют.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:30

  Vlad442 написав:
  J_P написав:
  Frant написав:Варто добре подумати, чи є перспективи для купівлі житла в Куйові:
"І ось учора читаю на цю ж тему висловлювання свого колеги, старшого наукового співробітника Атлантичної ради США (Atlantic Counsil), доктора економічних наук, політолога Андерса Аслунда:
- МВФ не дасть новий кредит Україні до наступних виборів.
- Реформ в Україні немає, і її чекає фінансовий крах, як у Венесуелі.
- Гроші виділені Заходом на реформи розкрадені. Зовнішні борги віддавати нічим.
- Українська влада взагалі (!) Не зацікавлена в боротьбі з корупцією, так як вона з неї живе."

http://uainfo.org/blognews/1517682140-k ... sueli.html

К сожалению, именно так и обстоят дела. Первый раз почти на 100% соглашусь с вами. Точнее - с вашим коллегой )))).
Но есть одно большое "НО". Цены на киевскую недвижимость совершенно не зависят от "влады" (за все годы независимости). Они зависят исключительно от мировых цен на сырье .
И пока нефть (а параллельно с ней (с учетом переходных процессов) "пшено, олия и чувун") будет медленно ползти в баксах вверх, - я за киевскую недвигу совершенно не переживаю.
П.С. "Зажопье" и "Шлак" - живут по несколько другим законам...

Цены на недвижимость зависят от курса доллара, который зависит в том числе и от влады.
По поводу выделенного, могу сказать, что зачастую люди делают выводы не имея полного представления о ситуации. Не видят за деревьями леса. В данном случае этот аналитик-теоретик не учитывает простые вещи. Цель Запада, в лице МВФ, не проучить Украину, и, даже, не реформировать. Как Японию называли "непотопляемым авианосцем США", так и Украина это самый западный форпост цивилизации. Да, дикий приграничный регион, но его не бросят в дефолт, хаос и сферу влияния России. Много давать не будут, но и утонуть не дадут. В операции "спасти рядового Украину" речь идет о смешных суммах. Для сохранения картинки Евросоюза Грецию готовы были залить сотней миллиардов евро. Украине нужно подкинуть 5-10 миллиардов долларов, чтобы она продолжала оставаться в орбите интересов Запада в намного более важном и чувствительном вопросе. Неплохо заодно и убить двух зайцев, выжав за эти деньги реформы, которые будут способствовать перспективам нашей страны стать частью свободного мира, который, как любой организм, предпочитает расти и поглощать новые территории.

Наполєон і Гітлєр теж "просвіщали" і "втягували" в євроорбіту...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И Киев по прежнему не мегаполис, в год сдаётся до 100 домов до 20 000 квартир. Прирост населения на уровне 0,5% в год, может чуть больше. И увеличения темпов не видно. Даже скорее будет замедление. При этом население стареет. Как перспективную инвестицию я бы скорее рассматривал сейчас Одессу, а не Киев.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 01:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В январе был заметен рост продаж на первичке. Это дало некую подпитку новым проектам. Поэтому я уверен в некой стабильности КРЖН до апреля включительно. В мае наступит "мёртвый сезон" который продлится до сентября. В мае же появится лавинообразное предложение сданной первички.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 02:32

  Оранжевый-хит сезона написав:В январе был заметен рост продаж на первичке. Это дало некую подпитку новым проектам. Поэтому я уверен в некой стабильности КРЖН до апреля включительно. В мае наступит "мёртвый сезон" который продлится до сентября. В мае же появится лавинообразное предложение сданной первички.

застройщики не идиоты, они либо придержат сдачу дома, либо хаты уйдут в навес.
Если цена невыгодная, почему бы не продавать только из-за необходимости, а потом продать подороже?
йцукен
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:11

  flyman написав:хороший, годний обзор новонедобудів КРЖН
https://dou.ua/forums/topic/22997/
астарожна, многа букафф

там же
После нескольких недель такого общения я уже начал строить планы об инвестиции в Польше и стал общаться с польскими застройщиками там работают по схеме 30/70, 30% сейчас и 70% когда все будет построенно.

ще хороший, годний пост о + та - інвестування новонедостроя
https://dou.ua/forums/topic/20393/#1092772


в продовження теми, як воно там:

https://dou.ua/forums/topic/22997/#1277268

тут автор упомянул польшу. с одной стороны после принятной не так давно Ustawa deweloperska(закон о взаиотношениях девелопера и покупателя) этот рынок перестал быть диким.

с другой стороны не все так сладко:

— фирмы-прокладки с уставным капиталом размером в цену одной квартиры, созданные под одну конкретную стройку

— продажники вообще не заинтересованы вам что-то продать. по телефону вяло отвечают, типа лучше в офисе лучше встретимся, в офисе бодро щебечут. но если задавать свои вопросы то ответов как правило не будет, потому что нужно узнавать у архитекторов, юристов и еще хз кого. если после встречи несколько раз позвонить напомнить то ответят на почту на ранее заданные вопросы, но не факт. не представляю как можно что-то удаленно решить

— дома это отдельная песня, зелени ровно столько сколько минимум должно быть по закону, ни кустиком больше. все остальное паркинг. фасады утеплены пенопластом, а киеве если верить лун то везде минеральной ватой. пенопласт если кто не в курсе при горении выделяет такой ядренный дым что отруб будет после пары вдохов. окна везде однокамерные и чтобы они соответсвовали нормам теплосбережения внутрь камеры напускают аргон, который имеет тендецию со временем улетучиваться, ну и с трубами внутри квартиры — многие трубы проведены наружу а не внутри стен. и ладно в кухне под раковиной а ванной что хотите можете с ними делать и как угодно прятать но в стены убирать нельзя(акустические нормы не позволяют убирать в стены, а стремление наварить не позволяет сделать стены толще)

вообщем везде где закон не регулирует девелопер попытается обуть вас путем удешевления всего чего только можно

+ закон таки работает. права инвестора неплохо защищены. закон связал девелоперов по рукам по мношим пунктам и покупатель может чувствовать себя защищенным. но девелоперы используют любый щели в законах чтобы хоть немножечко своих клиентов обвести вокруг пальца. и тут в игру вступает отдел защиты прав потребителей. Если даже чего-нет в законе. то любой пункт договора можно оспорить в этом отделе. И если жалобу одобрят и этот пункт договора внесут в реестр неразрешенных, то такой пункт автоматом станет недействительным во всех уже подписанных договорах всех девелоперов. например: раньше часто был пункт что покупатель в установленный срок обязан сделать ремонт в купленной квартире иначе лишается гарантийных обязательств. если же девелопер опоздает со сроками реализации то выплачивает какие-никакие компенсации. коллега с работы получил ~20.000злотых($6000) за задержку назначенной даты сдачи квартиры на 8 месяцев

+ схема 30/70 или даже 20/80 а то и 10/90. стоим понимать что строят все деволоперы не за свои и даже не за деньги покупателей, а основном в кредит. и этот кредит к слову висит на покупателях квартиры пока эта квартиры не станет полноценной независимой единицей, юридический процесс окого полугода занимает

+ высотность. таких свечек как в киеве не выгоняют. в основном 5-7 этажей. чем дальше от центра тем ниже этажей. это не добрая воля девелоперов а нормы городского плана развития. в тех районах где разрешают строить больше строят и 14 и 20 этажей

+ доступная ипотека, но тоже не без нюансов в виде плавающей базовой ставки(сейчас 1,7% годовых а дальше как рынок покажет). постоянная ставка есть не во всех банках, существенно дороже и на максимальный срок в 5 лет после которого опять таки плавающая
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:15

  Оранжевый-хит сезона написав:И Киев по прежнему не мегаполис, в год сдаётся до 100 домов до 20 000 квартир. Прирост населения на уровне 0,5% в год, может чуть больше. И увеличения темпов не видно. Даже скорее будет замедление. При этом население стареет. Как перспективную инвестицию я бы скорее рассматривал сейчас Одессу, а не Киев.

я розглядав регіони на заході України, де велика частка сільського населення:
заробітчани з сіл купують квартири в обл. центрі, наапр. в Тернополі, здавалося самі низьки з/п по Україні, а ціни м2 на рівні іпенів Кєва, а у Львові ще вище

В Києві/області/реніоні урбанізація йде повільніше, так як співідношення міського населення до сільського високе.

В Київ їдуть або висококваліфіковані специ (ЦА КРЖН), або доїзжають з дальнього та ближнього пригорода охоронці/касири (ніразу не ЦА КРЖН).

Рівень з/пл такий, що касиром можна залишатися в умовному Бердичові, і мати після витрат на житло більше на руках, чим в Києві.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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