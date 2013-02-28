Додано: Нед 04 лют, 2018 08:11

flyman написав: хороший, годний обзор новонедобудів КРЖН

https://dou.ua/forums/topic/22997/

астарожна, многа букафф



там же

После нескольких недель такого общения я уже начал строить планы об инвестиции в Польше и стал общаться с польскими застройщиками там работают по схеме 30/70, 30% сейчас и 70% когда все будет построенно.



ще хороший, годний пост о + та - інвестування новонедостроя

https://dou.ua/forums/topic/20393/#1092772 хороший, годний обзор новонедобудів КРЖНастарожна, многа букаффтам жеПосле нескольких недель такого общения я уже начал строить планы об инвестиции в Польше и стал общаться с польскими застройщиками там работают по схеме 30/70, 30% сейчас и 70% когда все будет построенно.ще хороший, годний пост о + та - інвестування новонедостроя

в продовження теми, як воно там:тут автор упомянул польшу. с одной стороны после принятной не так давно Ustawa deweloperska(закон о взаиотношениях девелопера и покупателя) этот рынок перестал быть диким.с другой стороны не все так сладко:— фирмы-прокладки с уставным капиталом размером в цену одной квартиры, созданные под одну конкретную стройку— продажники вообще не заинтересованы вам что-то продать. по телефону вяло отвечают, типа лучше в офисе лучше встретимся, в офисе бодро щебечут. но если задавать свои вопросы то ответов как правило не будет, потому что нужно узнавать у архитекторов, юристов и еще хз кого. если после встречи несколько раз позвонить напомнить то ответят на почту на ранее заданные вопросы, но не факт. не представляю как можно что-то удаленно решить— дома это отдельная песня, зелени ровно столько сколько минимум должно быть по закону, ни кустиком больше. все остальное паркинг. фасады утеплены пенопластом, а киеве если верить лун то везде минеральной ватой. пенопласт если кто не в курсе при горении выделяет такой ядренный дым что отруб будет после пары вдохов. окна везде однокамерные и чтобы они соответсвовали нормам теплосбережения внутрь камеры напускают аргон, который имеет тендецию со временем улетучиваться, ну и с трубами внутри квартиры — многие трубы проведены наружу а не внутри стен. и ладно в кухне под раковиной а ванной что хотите можете с ними делать и как угодно прятать но в стены убирать нельзя(акустические нормы не позволяют убирать в стены, а стремление наварить не позволяет сделать стены толще)вообщем везде где закон не регулирует девелопер попытается обуть вас путем удешевления всего чего только можно+ закон таки работает. права инвестора неплохо защищены. закон связал девелоперов по рукам по мношим пунктам и покупатель может чувствовать себя защищенным. но девелоперы используют любый щели в законах чтобы хоть немножечко своих клиентов обвести вокруг пальца. и тут в игру вступает отдел защиты прав потребителей. Если даже чего-нет в законе. то любой пункт договора можно оспорить в этом отделе. И если жалобу одобрят и этот пункт договора внесут в реестр неразрешенных, то такой пункт автоматом станет недействительным во всех уже подписанных договорах всех девелоперов. например: раньше часто был пункт что покупатель в установленный срок обязан сделать ремонт в купленной квартире иначе лишается гарантийных обязательств. если же девелопер опоздает со сроками реализации то выплачивает какие-никакие компенсации. коллега с работы получил ~20.000злотых($6000) за задержку назначенной даты сдачи квартиры на 8 месяцев+ схема 30/70 или даже 20/80 а то и 10/90. стоим понимать что строят все деволоперы не за свои и даже не за деньги покупателей, а основном в кредит. и этот кредит к слову висит на покупателях квартиры пока эта квартиры не станет полноценной независимой единицей, юридический процесс окого полугода занимает+ высотность. таких свечек как в киеве не выгоняют. в основном 5-7 этажей. чем дальше от центра тем ниже этажей. это не добрая воля девелоперов а нормы городского плана развития. в тех районах где разрешают строить больше строят и 14 и 20 этажей+ доступная ипотека, но тоже не без нюансов в виде плавающей базовой ставки(сейчас 1,7% годовых а дальше как рынок покажет). постоянная ставка есть не во всех банках, существенно дороже и на максимальный срок в 5 лет после которого опять таки плавающая