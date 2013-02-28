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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 297298299300

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 576
Висота стель
4%
23
Гарний вигляд з вікон
9%
54
Гарні, "модні" МОПи
2%
12
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
124
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
47
Раціональне планування та метраж
15%
89
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
110
Якість будівництва
15%
85
Всього голосів : 576
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:22

  йцукен написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В январе был заметен рост продаж на первичке. Это дало некую подпитку новым проектам. Поэтому я уверен в некой стабильности КРЖН до апреля включительно. В мае наступит "мёртвый сезон" который продлится до сентября. В мае же появится лавинообразное предложение сданной первички.

застройщики не идиоты, они либо придержат сдачу дома, либо хаты уйдут в навес.
Если цена невыгодная, почему бы не продавать только из-за необходимости, а потом продать подороже?

застройщики будують не за свої, а за інвесторські,
а інвестори теж ідіоти не більше чим застройщики,
цікаво хто - кого пересидить.
Я думаю, що ждуни переможуть.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:11

flyman
Был в пятницу на Мурманской по работе, обратил внимание на стройку. Глянул на карту - 16800 со сдачей в 2021. На радикале, в жесткой промке:( А еще месяц тому почти сданную Династию продавали по 20. И ажиотажа не было особо.
За прошлую неделю - кирпич СБК вверх, с понедельника вслед за ними керамейя, Ковальская по плитам аж на 20 проц. вверх (это только то за чем следил).
Все явно указывает на приближающийся дешевей.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:19

  gonchik74 написав:flyman
Был в пятницу на Мурманской по работе, обратил внимание на стройку. Глянул на карту - 16800 со сдачей в 2021. На радикале, в жесткой промке:( А еще месяц тому почти сданную Династию продавали по 20. И ажиотажа не было особо.
За прошлую неделю - кирпич СБК вверх, с понедельника вслед за ними керамейя, Ковальская по плитам аж на 20 проц. вверх (это только то за чем следил).
Все явно указывает на приближающийся дешевей.

#будеттокадаражжать,
#надабрать?

ропа зараз ПА60+, була ПА50-, вроді криза минула,
а якщо ропа нирне знову під 50: ППЦ, ОШ, ПШ, ЯЗ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:24

власть идет путем Януковича

  gonchik74 написав:flyman
Все явно указывает на приближающийся дешевей.

https://news.finance.ua/ru/news/-/419847/aslund-o-vypuske-evrobondov-vlast-idet-putem-yanukovicha

Аслунд о выпуске евробондов: власть идет путем Януковича

Выпуск еврооблигаций без продолжения сотрудничества с МВФ станет причиной финансового кризиса в Украине.

Об этом заявил шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью ЭП.

“В сентябре (2017 года – ред.) Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долл под 7,375% годовых, но необходимых реформ не происходит. Украина будет размещать облигации на европейском рынке, пока не случится финансовый кризис”, – заявил Аслунд.

По его мнению, если Украинe постигнет финансовый кризис, он будет полностью вызван украинскими власть имущими.


Аслунд считает, что Украина сможет выйти на внешние рынки без программы МВФ, но это будет чревато последствиями.

“Это будет повторение того, что делал Виктор Янукович в 2011 году. Янукович думал, что он сможет продавать облигации на рынке, и он это делал до 2012 года. Тогда процентная ставка увеличилась до 10%, а спроса на облигации не было”, – сказал экономист.

Аслунд не видит препятствий для выпуска в 2018 году облигаций на несколько миллиардов долларов. Но считает такую ​​политику стратегией избегания экономического роста.

“Высокопоставленные лица могут быть заинтересованы в избежании экономического роста. Они живут на доходы от монополий. Они получают прибыль, потому что контролируют экономику. Если в экономике много инвесторов, топовые чиновники будут иметь меньше контроля над экономикой, тогда исчезнут прибыли и они станут беднее.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.

Напомним, основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины на 3 миллиарда долларов выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

що там в держприматі % на долар-депо?: кріза мінєт?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:29

  Vlad442 написав:Цены на недвижимость зависят от курса доллара, который зависит в том числе и от влады.

"Влада" может только держать и/или не "пущать" доллар путем привлечения внешних кредитов или управляя объемом свободной гривны. Но это срабатывает только в короткосроке.
  Vlad442 написав: ... дикий приграничный регион, но его не бросят в дефолт, хаос и сферу влияния России. Много давать не будут, но и утонуть не дадут. В операции "спасти рядового Украину" речь идет о смешных суммах...

Воно то так, тільки трошечки не так... Запад не сможет "спасти" Украину, если она сама не захочет "спасаться".
Да и "утонуть" Украина без "внешней помощи" принципиально не может (пример - голодомор, который застали мои grandparents). Это - особенность территории, которая последнее тысячелетие связывается с понятием "Украина".
С одной стороны, это плюс. Но, с другой - огромный минус. "Непотопляемость" (и ее многовековое влияние на менталитет) очень тормозят реформы.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:33

  hume написав:Оазис шикардос. Пентхаус что надо, золото,кресты, все дела Да и вообще фасад норм.)) если б не набережная, то был бы очередным унылым спальником.


я не понимаю чего все пищат от набережной оболони если там речка вонючка начинает цвести уже в июне!!! в прошлом году в июне уже все покрылось ряской и вонище стоит от застоявшейся воды - аля бортническая станция. Но еще хуже. ведь мало кто знает что всего в 1 км выше находится тубдиспансер и угадайте куда они воду сливают?
NewInvestor
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:36

  gonchik74 написав:flyman
Был в пятницу на Мурманской по работе, обратил внимание на стройку. Глянул на карту - 16800 со сдачей в 2021. На радикале, в жесткой промке:( А еще месяц тому почти сданную Династию продавали по 20. И ажиотажа не было особо.
За прошлую неделю - кирпич СБК вверх, с понедельника вслед за ними керамейя, Ковальская по плитам аж на 20 проц. вверх (это только то за чем следил).
Все явно указывает на приближающийся дешевей.

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komissii-bez-torga-42-kv-m-za-11-500-u-e-kvartira-v-obschezhitii-IDxp584.html


уже ціна на шлачок на оКРЖН підкрадається до ЦА учотки Первий, ще трохи і 3к БПС за 14,4куе. Я почав вірити в расчоти учотки Первий.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:39

  flyman написав:
  gonchik74 написав:flyman
Был в пятницу на Мурманской по работе, обратил внимание на стройку. Глянул на карту - 16800 со сдачей в 2021. На радикале, в жесткой промке:( А еще месяц тому почти сданную Династию продавали по 20. И ажиотажа не было особо.
За прошлую неделю - кирпич СБК вверх, с понедельника вслед за ними керамейя, Ковальская по плитам аж на 20 проц. вверх (это только то за чем следил).
Все явно указывает на приближающийся дешевей.

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komissii-bez-torga-42-kv-m-za-11-500-u-e-kvartira-v-obschezhitii-IDxp584.html


уже ціна на шлачок на оКРЖН підкрадається до ЦА учотки Первий, ще трохи і 3к БПС за 14,4куе. Я почав вірити в расчоти учотки Первий.

за такое даже 6к было бы жалко отдать
NewInvestor
 
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