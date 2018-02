Додано: Нед 04 лют, 2018 18:15





"Фотограф Евгений Котенко живет в Киеве в рабочем районе "Ленинградка". И вот уже 10 лет он фотографирует один и тот же пейзаж – скамейку из окна квартиры своих родителей."



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.