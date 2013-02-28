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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 299300301302>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 576
Висота стель
4%
23
Гарний вигляд з вікон
9%
54
Гарні, "модні" МОПи
2%
12
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
124
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
47
Раціональне планування та метраж
15%
89
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
110
Якість будівництва
15%
85
Всього голосів : 576
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 14:32

  NewInvestor написав:
  kingkongovets написав:браво модератору!

ну да, зачем показывать другую сторону медали....ведь кругом "все плохо" "все дешевей" а цены по +1% в месяц растут :mrgreen:

это очень хорошая новость, не зря я на 95% влошился в бетон в 2017...
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:влошился

у вас без вариантов как всегда :roll:
NewInvestor
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:22

  NewInvestor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:влошился

у вас без вариантов как всегда :roll:

dds уже распродали и квартиру и гараж и участок в козине? живёте с мамой или бомжуете?
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жк севен. Воздух на уровне котлована. 25 за квадрат....
Осталось. 35 метровых одна штука. 40+ - 3 шт.....



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Провидец
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:15

фоторепортаж о жизни соседей захара :mrgreen:

"Фотограф Евгений Котенко живет в Киеве в рабочем районе "Ленинградка". И вот уже 10 лет он фотографирует один и тот же пейзаж – скамейку из окна квартиры своих родителей."

https://www.currenttime.tv/a/28998053.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:41

Frant
пане дОцент, ви писали, що в першому кварталi 2018 все буде ще гiрше :)
А тепер кажете, що не зросте середня ЗП.
Тому, у мене е пропозицiя, ви вже зараз обираете лужу, в яку ви сядете :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://bzh.life/ua/gorod/kak-zhivetsya-v-kolivinge

Я сама з Харкова, до Києва переїхала 12 років тому і за цей час змінила 20-25 квартир.

По-моему это клиника
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:12

  Faceless написав:https://bzh.life/ua/gorod/kak-zhivetsya-v-kolivinge

Я сама з Харкова, до Києва переїхала 12 років тому і за цей час змінила 20-25 квартир.

По-моему это клиника

или плохая рекламная статья " І я була б не проти, якби мій хлопець теж оселився в колівінгу." :mrgreen:
это не айтишники это типичные пролетариии
"Раз на два-три тижні квартири прибирають. Це входить у вартість оренди. Сама я за ці півтора місяця ще жодного разу серйозно не прибирала. У мене навіть немає віника і сміттєвого відра."
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я плакал "З мінусів — звукоізоляція в квартирах [власники колівінгу вже закупили звукоізоляційні матеріали, якими невдовзі обладнають усі квартири— БЖ].

Одна стіна взагалі не пропускає звук, а ось через другу чутно все.

У тому числі через розетки — вони тут наскрізні. Завжди намагаюся залишати в розетці зарядку від мобільного або щось ще."
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:39

  Оранжевый-хит сезона написав:я плакал "З мінусів — звукоізоляція в квартирах [власники колівінгу вже закупили звукоізоляційні матеріали, якими невдовзі обладнають усі квартири— БЖ].

Одна стіна взагалі не пропускає звук, а ось через другу чутно все.

У тому числі через розетки — вони тут наскрізні. Завжди намагаюся залишати в розетці зарядку від мобільного або щось ще."

Ржу до сих пор, но, как ни крути, но ИТ ребята забили долбоёбами свой стартап.
hume
 
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