это очень хорошая новость, не зря я на 95% влошился в бетон в 2017...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лют, 2018 14:32
это очень хорошая новость, не зря я на 95% влошился в бетон в 2017...
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Додано: Нед 04 лют, 2018 15:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 04 лют, 2018 16:22
dds уже распродали и квартиру и гараж и участок в козине? живёте с мамой или бомжуете?
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Додано: Нед 04 лют, 2018 17:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жк севен. Воздух на уровне котлована. 25 за квадрат....
Осталось. 35 метровых одна штука. 40+ - 3 шт.....
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Додано: Нед 04 лют, 2018 18:15
фоторепортаж о жизни соседей захара
"Фотограф Евгений Котенко живет в Киеве в рабочем районе "Ленинградка". И вот уже 10 лет он фотографирует один и тот же пейзаж – скамейку из окна квартиры своих родителей."
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 04 лют, 2018 18:41
Frant
пане дОцент, ви писали, що в першому кварталi 2018 все буде ще гiрше
А тепер кажете, що не зросте середня ЗП.
Тому, у мене е пропозицiя, ви вже зараз обираете лужу, в яку ви сядете
Додано: Нед 04 лют, 2018 18:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По-моему это клиника
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 04 лют, 2018 19:12
или плохая рекламная статья " І я була б не проти, якби мій хлопець теж оселився в колівінгу."
это не айтишники это типичные пролетариии
"Раз на два-три тижні квартири прибирають. Це входить у вартість оренди. Сама я за ці півтора місяця ще жодного разу серйозно не прибирала. У мене навіть немає віника і сміттєвого відра."
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Додано: Нед 04 лют, 2018 19:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я плакал "З мінусів — звукоізоляція в квартирах [власники колівінгу вже закупили звукоізоляційні матеріали, якими невдовзі обладнають усі квартири— БЖ].
Одна стіна взагалі не пропускає звук, а ось через другу чутно все.
У тому числі через розетки — вони тут наскрізні. Завжди намагаюся залишати в розетці зарядку від мобільного або щось ще."
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Додано: Нед 04 лют, 2018 19:39
Ржу до сих пор, но, как ни крути, но ИТ ребята забили долбоёбами свой стартап.
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