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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 299300301302

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 576
Висота стель
4%
23
Гарний вигляд з вікон
9%
54
Гарні, "модні" МОПи
2%
12
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
124
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
47
Раціональне планування та метраж
15%
89
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
110
Якість будівництва
15%
85
Всього голосів : 576
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:44

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:я плакал "З мінусів — звукоізоляція в квартирах [власники колівінгу вже закупили звукоізоляційні матеріали, якими невдовзі обладнають усі квартири— БЖ].

Одна стіна взагалі не пропускає звук, а ось через другу чутно все.

У тому числі через розетки — вони тут наскрізні. Завжди намагаюся залишати в розетці зарядку від мобільного або щось ще."

Ржу до сих пор, но, как ни крути, но ИТ ребята забили долбоёбами свой стартап.

Пипл хавает (с)
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:00

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:я плакал "З мінусів — звукоізоляція в квартирах [власники колівінгу вже закупили звукоізоляційні матеріали, якими невдовзі обладнають усі квартири— БЖ].

Одна стіна взагалі не пропускає звук, а ось через другу чутно все.

У тому числі через розетки — вони тут наскрізні. Завжди намагаюся залишати в розетці зарядку від мобільного або щось ще."

Ржу до сих пор, но, как ни крути, но ИТ ребята забили долбоёбами свой стартап.

а с другой стороны цена оправдана, эти дыбилы у которых даже мусорного ведра нет, гробят коливинг за год... интересно куда она прокладки использованные выкидывает и где труселя сушит?
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:07

ой, перепрошую!- мабуть, я форуми поплутав...))))

  Оранжевый-хит сезона написав:интересно куда она прокладки использованные выкидывает и где труселя сушит?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:13

  kingkongovets написав:фоторепортаж о жизни соседей захара :mrgreen:

"Фотограф Евгений Котенко живет в Киеве в рабочем районе "Ленинградка". И вот уже 10 лет он фотографирует один и тот же пейзаж – скамейку из окна квартиры своих родителей."

https://www.currenttime.tv/a/28998053.html

....а що тут такого? - звичайна "битовуха"........."вир" життя біля хрущів! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Ржу до сих пор, но, как ни крути, но ИТ ребята забили долбоёбами свой стартап.

Зря смеетесь. Продать конфетку по цене конфетки много ума не нужно, но продать Г по цене конфетки это нужно уметь. Тут люди придумали концепцию, вложились и их виденье нашло людей, которых зацепило, на чем заработали.
Сама по себе идея не нова. Вспомните сериал Друзья. Когда молодые люди живут на одной волне, многие вещи, которые в других условиях раздражали бы и были поводом для конфликтов, проходят незамеченными.
Держать такой проект не просто. Если пустить на самотек, все пойдет вразнос. Решать конфликты, вовремя избавляться от проблемных жильцов, организовывать уборку и замену техники, мелкий ремонт - это уже работа, бизнес, а не пассивный доход, с которым большинство ассоциируют аренду.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:а с другой стороны цена оправдана, эти дыбилы у которых даже мусорного ведра нет, гробят коливинг за год...

Да, эффект первой сдачи, когда все блестит новизной и муха не сидела, добавляет минимум 10% к цене. Когда начнет ушатываться, обновлять еще нет смысла, но вид уже не тот, приходится снижать цену. Поэтому тема вандалоустойчивого или легко обновляемого ремонта неразрывно связана с темой аренды. В Америке, в некоторых сегментах, в этой теме дошли до логического завершения. При долговременной аренде аренадторы за свой счет оплачивают перекраску стен и химчистку или замену коврового покрытия. Квартира сдается пустой и свою мебель нужно увозить хоть на мусорку. При таком подходе вопрос амортизации полностью снимается.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:или плохая рекламная статья " І я була б не проти, якби мій хлопець теж оселився в колівінгу."

Похоже на то.
Она платит 7500 плюс коммуналка. Ее хлопець 7500. Что, на 15 они не смогли бы снять квартиру на порядок лучше, что по звукоизоляции, что по местоположению? И все для себя, а не жить в колхозе?
Vlad442
 
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