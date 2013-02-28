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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лют, 2018 19:44
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
я плакал "З мінусів — звукоізоляція в квартирах [власники колівінгу вже закупили звукоізоляційні матеріали, якими невдовзі обладнають усі квартири— БЖ].
Одна стіна взагалі не пропускає звук, а ось через другу чутно все.
У тому числі через розетки — вони тут наскрізні. Завжди намагаюся залишати в розетці зарядку від мобільного або щось ще
."
Ржу до сих пор, но, как ни крути, но ИТ ребята забили долбоёбами свой стартап.
Пипл хавает (с)
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Додано: Нед 04 лют, 2018 20:00
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
я плакал "З мінусів — звукоізоляція в квартирах [власники колівінгу вже закупили звукоізоляційні матеріали, якими невдовзі обладнають усі квартири— БЖ].
Одна стіна взагалі не пропускає звук, а ось через другу чутно все.
У тому числі через розетки — вони тут наскрізні. Завжди намагаюся залишати в розетці зарядку від мобільного або щось ще
."
Ржу до сих пор, но, как ни крути, но ИТ ребята забили долбоёбами свой стартап.
а с другой стороны цена оправдана, эти дыбилы у которых даже мусорного ведра нет, гробят коливинг за год... интересно куда она прокладки использованные выкидывает и где труселя сушит?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:29
hume написав:
Ржу до сих пор, но, как ни крути, но ИТ ребята забили долбоёбами свой стартап.
Зря смеетесь. Продать конфетку по цене конфетки много ума не нужно, но продать Г по цене конфетки это нужно уметь. Тут люди придумали концепцию, вложились и их виденье нашло людей, которых зацепило, на чем заработали.
Сама по себе идея не нова. Вспомните сериал Друзья. Когда молодые люди живут на одной волне, многие вещи, которые в других условиях раздражали бы и были поводом для конфликтов, проходят незамеченными.
Держать такой проект не просто. Если пустить на самотек, все пойдет вразнос. Решать конфликты, вовремя избавляться от проблемных жильцов, организовывать уборку и замену техники, мелкий ремонт - это уже работа, бизнес, а не пассивный доход, с которым большинство ассоциируют аренду.
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Vlad442
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:34
Оранжевый-хит сезона написав:
а с другой стороны цена оправдана, эти дыбилы у которых даже мусорного ведра нет, гробят коливинг за год...
Да, эффект первой сдачи, когда все блестит новизной и муха не сидела, добавляет минимум 10% к цене. Когда начнет ушатываться, обновлять еще нет смысла, но вид уже не тот, приходится снижать цену. Поэтому тема вандалоустойчивого или легко обновляемого ремонта неразрывно связана с темой аренды. В Америке, в некоторых сегментах, в этой теме дошли до логического завершения. При долговременной аренде аренадторы за свой счет оплачивают перекраску стен и химчистку или замену коврового покрытия. Квартира сдается пустой и свою мебель нужно увозить хоть на мусорку. При таком подходе вопрос амортизации полностью снимается.
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Vlad442
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:38
Оранжевый-хит сезона написав:
или плохая рекламная статья " І я була б не проти, якби мій хлопець теж оселився в колівінгу."
Похоже на то.
Она платит 7500 плюс коммуналка. Ее хлопець 7500. Что, на 15 они не смогли бы снять квартиру на порядок лучше, что по звукоизоляции, что по местоположению? И все для себя, а не жить в колхозе?
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Vlad442
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