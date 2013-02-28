Додано: Нед 04 лют, 2018 23:33

Vlad442 написав: kingkongovets написав: инфраструктура, ёпт инфраструктура, ёпт

Я заметил, что с годами я становлюсь все более нетерпимым. Будучи атеистом, всегда с интересом смотрел на попытки церкви раздеть лоха. Сейчас, видя насколько цинично они собирают дань на боязни смерти с людей, с накоплениями всей жизни, но с некоторыми возрастными психологическими проблемами, начинаю очень негативно относиться к попам.

Рэкет на стариках в законе освященный традициями. Я заметил, что с годами я становлюсь все более нетерпимым. Будучи атеистом, всегда с интересом смотрел на попытки церкви раздеть лоха. Сейчас, видя насколько цинично они собирают дань на боязни смерти с людей, с накоплениями всей жизни, но с некоторыми возрастными психологическими проблемами, начинаю очень негативно относиться к попам.Рэкет на стариках в законе освященный традициями.

Да и дело не в вере, атеизме и разводилове. Я считаю, что никаким, вообще никаким культовым ссооружениям не место в спальниках и тем более непосредственной близости от жилых домов. Никаким сооружениям, разве что это трансформаторная будка, не место во дворах, особенно если между стенами и домами получается десяток метров, а и так кроотный двор и парковка становятся вообще мизерными. А если эти дятлы еще и в колокола будут лупить в четыре утра - то вообще сжечь к черту и будет самым богоугодным делом