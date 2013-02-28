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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 302303304305306>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 576
Висота стель
4%
23
Гарний вигляд з вікон
9%
54
Гарні, "модні" МОПи
2%
12
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
124
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
47
Раціональне планування та метраж
15%
89
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
110
Якість будівництва
15%
85
Всього голосів : 576
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:31

  Faceless написав:https://bzh.life/ua/gorod/kak-zhivetsya-v-kolivinge

Я сама з Харкова, до Києва переїхала 12 років тому і за цей час змінила 20-25 квартир.

По-моему это клиника


Тут всі айтішники — тестувальники, фронтенди, біг дата.

bull shit bingo :)

facepalm
Востаннє редагувалось baraka в Нед 04 лют, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:33

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:инфраструктура, ёпт

Я заметил, что с годами я становлюсь все более нетерпимым. Будучи атеистом, всегда с интересом смотрел на попытки церкви раздеть лоха. Сейчас, видя насколько цинично они собирают дань на боязни смерти с людей, с накоплениями всей жизни, но с некоторыми возрастными психологическими проблемами, начинаю очень негативно относиться к попам.
Рэкет на стариках в законе освященный традициями.

Да и дело не в вере, атеизме и разводилове. Я считаю, что никаким, вообще никаким культовым ссооружениям не место в спальниках и тем более непосредственной близости от жилых домов. Никаким сооружениям, разве что это трансформаторная будка, не место во дворах, особенно если между стенами и домами получается десяток метров, а и так кроотный двор и парковка становятся вообще мизерными. А если эти дятлы еще и в колокола будут лупить в четыре утра - то вообще сжечь к черту и будет самым богоугодным делом
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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2
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартира Макса все еще висит на олх
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
Давайте завтра устроим флешмоб и попробуем договориться на просмотр на 19-00?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... читаю і охрєніваю! :mrgreen:
.....але ж дійсно, - від правди не втечеш! :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:45

  Vlad442 написав:Квартира Макса все еще висит на олх
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
Давайте завтра устроим флешмоб и попробуем договориться на просмотр на 19-00?

....думаєте, що там двері відкриє сам Макс? :mrgreen:
....думаю, що він знову(як і завжди) розводить тут всіх!(він пожартував) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 04 лют, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Квартира Макса все еще висит на олх
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
Давайте завтра устроим флешмоб и попробуем договориться на просмотр на 19-00?


блин, да неужели и вы поверили в эту *****?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:47

  Faceless написав:А если эти дятлы еще и в колокола будут лупить в четыре утра - то вообще сжечь к черту и будет самым богоугодным делом

У меня возле дома церковь РПЦ МП. Когда еще сын был младенцем и должен спать в определенные часы, эти долбодятлы утром лупили в колокола, и весь день врубали на улицу колонки с церк. пением. Когда пошел попросить сделать тише, так такой агрессии "настоятеля" еще в своей жизни не встречал. Пришлось на их языке разговаривать, чтобы умолкли.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:55

  kingkongovets написав:
Vlad442 написав:Квартира Макса все еще висит на олх
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
Давайте завтра устроим флешмоб и попробуем договориться на просмотр на 19-00?


блин, да неужели и вы поверили в эту *****?)

Это он за 96 купил, а за 100 продает. :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:12

  reus написав:
  kingkongovets написав:
Vlad442 написав:Квартира Макса все еще висит на олх
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
Давайте завтра устроим флешмоб и попробуем договориться на просмотр на 19-00?


блин, да неужели и вы поверили в эту *****?)

Это он за 96 купил, а за 100 продает. :D

Даже мне не мог прийти в голову настолько циничный вариант. Макс он не такой. Он мягкий и лопушистый, а не столь циничный барыга.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  reus написав:
  kingkongovets написав:[quote="Vlad442"]Квартира Макса все еще висит на олх
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
Давайте завтра устроим флешмоб и попробуем договориться на просмотр на 19-00?


блин, да неужели и вы поверили в эту *****?)

Это он за 96 купил, а за 100 продает.

Даже мне не мог прийти в голову настолько циничный вариант. Макс он не такой. Он мягкий и лопушистый, а не столь циничный барыга.[/quote]

бугага
макс так смачно в очередной раз тут всех говнецом накормил, в вы его защищаете, ну шо ж - каждый достоин своей пайки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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