Тут всі айтішники — тестувальники, фронтенди, біг дата.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:31
Тут всі айтішники — тестувальники, фронтенди, біг дата.
bull shit bingo
facepalm
Востаннє редагувалось baraka в Нед 04 лют, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:33
Да и дело не в вере, атеизме и разводилове. Я считаю, что никаким, вообще никаким культовым ссооружениям не место в спальниках и тем более непосредственной близости от жилых домов. Никаким сооружениям, разве что это трансформаторная будка, не место во дворах, особенно если между стенами и домами получается десяток метров, а и так кроотный двор и парковка становятся вообще мизерными. А если эти дятлы еще и в колокола будут лупить в четыре утра - то вообще сжечь к черту и будет самым богоугодным делом
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Квартира Макса все еще висит на олх
Давайте завтра устроим флешмоб и попробуем договориться на просмотр на 19-00?
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... читаю і охрєніваю!
.....але ж дійсно, - від правди не втечеш!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:45
....думаєте, що там двері відкриє сам Макс?
....думаю, що він знову(як і завжди) розводить тут всіх!(він пожартував)
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 04 лют, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
блин, да неужели и вы поверили в эту *****?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:47
У меня возле дома церковь РПЦ МП. Когда еще сын был младенцем и должен спать в определенные часы, эти долбодятлы утром лупили в колокола, и весь день врубали на улицу колонки с церк. пением. Когда пошел попросить сделать тише, так такой агрессии "настоятеля" еще в своей жизни не встречал. Пришлось на их языке разговаривать, чтобы умолкли.
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:55
Это он за 96 купил, а за 100 продает.
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:12
Даже мне не мог прийти в голову настолько циничный вариант. Макс он не такой. Он мягкий и лопушистый, а не столь циничный барыга.
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:18
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Даже мне не мог прийти в голову настолько циничный вариант. Макс он не такой. Он мягкий и лопушистый, а не столь циничный барыга.[/quote]
бугага
макс так смачно в очередной раз тут всех говнецом накормил, в вы его защищаете, ну шо ж - каждый достоин своей пайки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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