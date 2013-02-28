RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 303304305306>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 576
Висота стель
4%
23
Гарний вигляд з вікон
9%
54
Гарні, "модні" МОПи
2%
12
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
124
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
47
Раціональне планування та метраж
15%
89
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
110
Якість будівництва
15%
85
Всього голосів : 576
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:26

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:инфраструктура, ёпт

Я заметил, что с годами я становлюсь все более нетерпимым. Будучи атеистом, всегда с интересом смотрел на попытки церкви раздеть лоха. Сейчас, видя насколько цинично они собирают дань на боязни смерти с людей, с накоплениями всей жизни, но с некоторыми возрастными психологическими проблемами, начинаю очень негативно относиться к попам.
Рэкет на стариках в законе освященный традициями.

все так, я тоже атеист, но я о другом, я про инфраструктуру поха, оды которой любит петь уня

в 200 метрах от этого места прекрасная современная школа и детский сад... лужесиделец вы наш как говорит Хперд :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:28

  Vlad442 написав:Квартира Макса все еще висит на олх
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
Давайте завтра устроим флешмоб и попробуем договориться на просмотр на 19-00?

продаёт молодой человек до 30 лет, я так понимаю что это подарок родителей или просто инвестиция родителей в хорошее время...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 05 лют, 2018 01:35, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3209
З нами з: 05.06.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Квартира Макса все еще висит на олх
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
Давайте завтра устроим флешмоб и попробуем договориться на просмотр на 19-00?

продаёт молодой человек до 30 лет, я так понимаю что это подарок родителей или просто инвестиция родителей в хорошее время...


погодите, там же рыло в контактах
baraka
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 09.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:43

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:все так, я тоже атеист, но я о другом, я про инфраструктуру поха, оды которой любит петь уня

в 200 метрах от этого места прекрасная современная школа и детский сад... лужесиделец вы наш как говорит Хперд


не пиши мне больше, ты же сам меня об этом умолял
всю прелесть этой локации прекрасно передает фото

вы первый упомянули меня в посте, я имею право на ответ
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:44

  baraka написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Квартира Макса все еще висит на олх
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
Давайте завтра устроим флешмоб и попробуем договориться на просмотр на 19-00?

продаёт молодой человек до 30 лет, я так понимаю что это подарок родителей или просто инвестиция родителей в хорошее время...


погодите, там же рыло в контактах

владелец на прямую щупает спрос... по цене 135 000 не скажу где видел :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Файна таун и Свитлопарк этой осенью будут самыми большими собиральщиками покупанов в Киеве
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати по форумам застройщиков заметно что покупаны начали думать горизонтом 3-5 лет.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 01:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Этим летом здорово перераспределятся цены по комерческой недвиге. Запустят Республику и Ашан возле Мордора.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 03:54

  Оранжевый-хит сезона написав:Этим летом здорово перераспределятся цены по комерческой недвиге. Запустят Республику и Ашан возле Мордора.

А где Республика будет? Чото провтыкал...
sesk
 
Повідомлень: 6
З нами з: 31.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 303304305306>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик і 1 гість
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1007, 1008, 1009
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10088 1847380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 21:04
Elensk
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 18043
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31927
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.