Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:26
kingkongovets написав: Vlad442 написав: kingkongovets написав:
инфраструктура, ёпт
Я заметил, что с годами я становлюсь все более нетерпимым. Будучи атеистом, всегда с интересом смотрел на попытки церкви раздеть лоха. Сейчас, видя насколько цинично они собирают дань на боязни смерти с людей, с накоплениями всей жизни, но с некоторыми возрастными психологическими проблемами, начинаю очень негативно относиться к попам.
Рэкет на стариках в законе освященный традициями.
все так, я тоже атеист, но я о другом, я про инфраструктуру поха, оды которой любит петь уня
в 200 метрах от этого места прекрасная современная школа и детский сад... лужесиделец вы наш как говорит Хперд
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:28
продаёт молодой человек до 30 лет, я так понимаю что это подарок родителей или просто инвестиция родителей в хорошее время...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:37
дел
Востаннє редагувалось
kingkongovets
в Пон 05 лют, 2018 01:35, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Повідомлень: 3209
З нами з: 05.06.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 357 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:39
Оранжевый-хит сезона написав:
продаёт молодой человек до 30 лет, я так понимаю что это подарок родителей или просто инвестиция родителей в хорошее время...
погодите, там же рыло в контактах
baraka
Повідомлень: 4355
З нами з: 09.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 501 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:43
kingkongovets написав: Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
все так, я тоже атеист, но я о другом, я про инфраструктуру поха, оды которой любит петь уня
в 200 метрах от этого места прекрасная современная школа и детский сад... лужесиделец вы наш как говорит Хперд
не пиши мне больше, ты же сам меня об этом умолял
всю прелесть этой локации прекрасно передает фото
вы первый упомянули меня в посте, я имею право на ответ
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:44
baraka написав: Оранжевый-хит сезона написав:
продаёт молодой человек до 30 лет, я так понимаю что это подарок родителей или просто инвестиция родителей в хорошее время...
погодите, там же рыло в контактах
владелец на прямую щупает спрос... по цене 135 000 не скажу где видел
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:48
Файна таун и Свитлопарк этой осенью будут самыми большими собиральщиками покупанов в Киеве
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:55
Кстати по форумам застройщиков заметно что покупаны начали думать горизонтом 3-5 лет.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лют, 2018 01:03
Этим летом здорово перераспределятся цены по комерческой недвиге. Запустят Республику и Ашан возле Мордора.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лют, 2018 03:54
Оранжевый-хит сезона написав:
Этим летом здорово перераспределятся цены по комерческой недвиге. Запустят Республику и Ашан возле Мордора.
А где Республика будет? Чото провтыкал...
sesk
Повідомлень: 6
З нами з: 31.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
реклама