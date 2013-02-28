в этом дворе (Чавдар 1),в углу парковки, Миша-управдом прикольно мусорные баки от бомжей оградил пару месяцев назад.Обнесли решеткой с замком и в бак "кормушка" для вброса,а бичи достать через нее обратно не могут.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 08:48
в этом дворе (Чавдар 1),в углу парковки, Миша-управдом прикольно мусорные баки от бомжей оградил пару месяцев назад.Обнесли решеткой с замком и в бак "кормушка" для вброса,а бичи достать через нее обратно не могут.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 05 лют, 2018 09:15
Сеск, дружище, ты ли это или опять Респект00 резвится?
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