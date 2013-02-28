RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 303304305306

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 576
Висота стель
4%
23
Гарний вигляд з вікон
9%
54
Гарні, "модні" МОПи
2%
12
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
124
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
47
Раціональне планування та метраж
15%
89
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
110
Якість будівництва
15%
85
Всього голосів : 576
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 08:48

  kingkongovets написав:инфраструктура, ёпт

Зображення

пох рулит

в этом дворе (Чавдар 1),в углу парковки, Миша-управдом прикольно мусорные баки от бомжей оградил пару месяцев назад.Обнесли решеткой с замком и в бак "кормушка" для вброса,а бичи достать через нее обратно не могут.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 03.12.14
Подякував: 96 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:15

  sesk написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Этим летом здорово перераспределятся цены по комерческой недвиге. Запустят Республику и Ашан возле Мордора.

А где Республика будет? Чото провтыкал...

Сеск, дружище, ты ли это или опять Респект00 резвится?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17896
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 303304305306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1007, 1008, 1009
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10088 1847380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 21:04
Elensk
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 18043
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31927
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.