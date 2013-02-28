RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 311312313314>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 582
Висота стель
4%
23
Гарний вигляд з вікон
9%
55
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
125
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
47
Раціональне планування та метраж
15%
90
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
111
Якість будівництва
15%
85
Всього голосів : 582
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 23:59

все затарились попкорном ?

https://www.epravda.com.ua/news/2018/02/5/633772/
baraka
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 09.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 00:02

  baraka написав:все затарились попкорном ?

https://www.epravda.com.ua/news/2018/02/5/633772/

как мне хорошо... я в 2017 году на 95% ушёл в недвигу... и по недвиге на ближайшее время всё стабильно... и сплю нормально :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17907
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 00:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

заметил сегодня нормальный такой рейд завсегдатаев комнаты #27(это здесь) в комнату #4(Валютний ринок) давайте подтягивайтесь, там не хватает норм раскладов))

кстати "индекс небосребов" предрек глобальный фин.кризис на 2018й
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 06.01.15
Подякував: 89 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 00:26

  Оранжевый-хит сезона написав:
  baraka написав:все затарились попкорном ?

https://www.epravda.com.ua/news/2018/02/5/633772/

как мне хорошо... я в 2017 году на 95% ушёл в недвигу... и по недвиге на ближайшее время всё стабильно... и сплю нормально :)

Фондовый рухнул, крипта рухнула, золоту тоже не долго осталось.

http://www.kitco.com/LFgif/au0030lnb.gif
Один КРЖН останется тихой гаванью. Завтра в ОП толпы и очереди с 7утра.
maza5
 
Повідомлень: 93
З нами з: 27.08.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 00:27

  Corpocrator написав:заметил сегодня нормальный такой рейд завсегдатаев комнаты #27(это здесь) в комнату #4(Валютний ринок) давайте подтягивайтесь, там не хватает норм раскладов))

кстати "индекс небосребов" предрек глобальный фин.кризис на 2018й

в отличие от 2008 года в 2018 году украина в выиграшном положении... тогда все капиталы убегали из украины на фоне переоцененного в разы у нас всего... а сейчас прийдут в украину скупая всё недооцененное :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17907
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 00:30

  reus написав:
  antey1969 написав:
  reus написав:Прописка никак не влияет на права собственности, она дает право на проживание и все. Через суд, собственник имеет право выписать любого, кто был прописан, кроме совладельца.

По квартире может дело все еще тянуться, тем более, что не прошло 3 года.

На вторичке всегда есть риски.
Например, мне известен случай, когда недвижимость была продана после апелляционного суда, когда формально сняты аресты, но следующую инстанцию выиграл банк и новый покупатель лишился недвижимости.
Даже если прошло 3 года, это еще не гарантия, что квартиру не отсудят. Правда шансы на проблемы уменьшаются, но если истец предоставит доказательства, что он не знал о продаже, то суд может рассматривать такие дела.
Могу еще смоделировать ситуацию, если например, сожители проживали вместе официально не в браке, при этом вели общее хозяйство и один из них в это время приобрел квартиру и потом кому-то продал, то второму сожителю закон позволяет отсудить у нового покупателя 50% квартиры. Правда такого прецедента еще не было, но вполне реально, так, что никто не застрахован от "сюрпризов"

Так этот прецендент касательно приобретения вторым сожителем какого либо имущества в момент проживания и последующей его продажей и отсуживанием половины у покупателя не только недвиги, но и движимого имущества уже где либо имел место в практике? Я к тому - какой ЖЭК или кто ещё даст официальную справку, что в момент приобретения продаваемого объекта продавец проживал сам и имеет право единоличного распоряжения собственностью(не юрист ни капли поэтому путанно так)? Ведь на вторичке то не проверишь, с кем так кто-то перепихивался более 6 мес в своих аппартаментах 15 лет назад в момент покупки прелести и теперь может у тебя, добросовестного покупателя, вторая половина забрать бриллиант бетонный сможет. Какие мысли кроме расписок?
барабашов
 
Повідомлень: 754
З нами з: 16.06.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 00:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Редко что имею сказать по теме тут, но бомбануло:

За прошедший месяц довелось побывать в недавно-сдавшихся новостроях экономах сопоставимого прайса.

Патриотика это какаято жуть, зачем так жить? реально т.н. совкошлак даже хорошенько подубитый такой депрессии не вызывает. Был в доме хз как называется, но там не меньше 10 квартир на этаж, дом наверное даже наполовину не заселен, но дождаться лифта (3шт, все пашут) даже на нижнем этаже 5 минут...
Парковки, окружающая инфраструктура? МОПы уже не лучше совковых гостинок выглядят, хоть и свежая штукатурка.

Еще один комплекс какойто там, на Ракетной. Тоже муравейник с 10ком квартир на этаже, с инфраструктурой и удаленностью жесть, но МОПы очень сильно смягчают эти ощущения, без депрессии както.

Но при любых, тот эконом готовый что сейчас на рынке интегрально проигрывает "совкошлаку/панелькам"(без учета борщаги и виноградаря) при уже сопоставимых прайсах. Имхо.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 06.01.15
Подякував: 89 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 01:11

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Corpocrator написав:заметил сегодня нормальный такой рейд завсегдатаев комнаты #27(это здесь) в комнату #4(Валютний ринок) давайте подтягивайтесь, там не хватает норм раскладов))

кстати "индекс небосребов" предрек глобальный фин.кризис на 2018й

в отличие от 2008 года в 2018 году украина в выиграшном положении... тогда все капиталы убегали из украины на фоне переоцененного в разы у нас всего... а сейчас прийдут в украину скупая всё недооцененное :mrgreen:


тогда все убегали, а сейчас все уже убежали :)

ps: я смотрел после майдана один объект и продаван также мне тулил - америкосы всё скупят. И шо - скупили ? Нах им нада страна третьего мира ?
baraka
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 09.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 01:49

  барабашов написав:Какие мысли кроме расписок?

мысли очень простые: читайте судебную практику, желательно актуальную.
контекстный поиск, очень удобно и познавательно.
http://www.reyestr.court.gov.ua/

зы. что касается сожителей и прочих алчных тва.рей :)
даже женам становится сложновато признать договор купли-продажи недействительным, что уж говорить об остальной ...добратии.
вот пример последних веяний в этой сфере:
Відповідно до вказаних норм згода одного з подружжя на відчуження цінного спільного сумісного майна має бути надана в письмовій формі.
ВСУ зазначив, що відсутність такої згоди сама по собі не може бути підставою для визнання договору, укладеного одним із подружжя без згоди другого з подружжя, недійсним.
...
ВСУ роз’яснив, що з аналізу зазначених норм закону у їх взаємозв’язку слід дійти висновку, що укладення одним із подружжя договору щодо розпорядження спільним майном без згоди другого з подружжя може бути підставою для визнання такого договору недійсним лише в тому разі, якщо судом буде встановлено, що той з подружжя, який уклав договір щодо спільного майна, та третя особа - контрагент за таким договором, діяли недобросовісно, зокрема, що третя особа знала чи за обставинами справи не могла не знати про те, що майно належить подружжю на праві спільної сумісної власності, і що той з подружжя, який укладає договір, не отримав згоди на це другого з подружжя.


зыы. и вообще, в последнее время мяч активно катится в мужскую сторону.
вот пример одного из краеугольных решений последнего времени, новейший подход.
В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 57 СК имуществом, которое является личной частной собственностью жены, мужа является имущество, приобретенное ею, им за время брака, но за средства, которые принадлежали ей, ему лично.

Принадлежность имущества к общей совместной собственности супругов определяется не только фактом приобретения его во время брака, но и совместным участием супругов средствами или трудом в приобретении имущества. Применяя эту норму права (статья 60 СК) и признавая право общей совместной собственности супругов на имущество, суд должен установить не только факт приобретения имущества во время брака, но и тот факт, что источником его получения были общие совместные средства или совместная работа супругов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12219
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 3206 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:19

  Corpocrator написав:заметил сегодня нормальный такой рейд завсегдатаев комнаты #27(это здесь) в комнату #4(Валютний ринок) давайте подтягивайтесь, там не хватает норм раскладов))

кстати "индекс небосребов" предрек глобальный фин.кризис на 2018й

Я вже писав про світову кризу-2018. Тут не вітається. Пости труться.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18414
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 311312313314>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: richbitch і 3 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1007, 1008, 1009
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10088 1847894
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 21:04
Elensk
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 18117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31941
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.