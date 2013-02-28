Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Corpocrator написав:заметил сегодня нормальный такой рейд завсегдатаев комнаты #27(это здесь) в комнату #4(Валютний ринок) давайте подтягивайтесь, там не хватает норм раскладов))
кстати "индекс небосребов" предрек глобальный фин.кризис на 2018й
в отличие от 2008 года в 2018 году украина в выиграшном положении... тогда все капиталы убегали из украины на фоне переоцененного в разы у нас всего... а сейчас прийдут в украину скупая всё недооцененное
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reus написав:Прописка никак не влияет на права собственности, она дает право на проживание и все. Через суд, собственник имеет право выписать любого, кто был прописан, кроме совладельца.
По квартире может дело все еще тянуться, тем более, что не прошло 3 года.
На вторичке всегда есть риски. Например, мне известен случай, когда недвижимость была продана после апелляционного суда, когда формально сняты аресты, но следующую инстанцию выиграл банк и новый покупатель лишился недвижимости. Даже если прошло 3 года, это еще не гарантия, что квартиру не отсудят. Правда шансы на проблемы уменьшаются, но если истец предоставит доказательства, что он не знал о продаже, то суд может рассматривать такие дела. Могу еще смоделировать ситуацию, если например, сожители проживали вместе официально не в браке, при этом вели общее хозяйство и один из них в это время приобрел квартиру и потом кому-то продал, то второму сожителю закон позволяет отсудить у нового покупателя 50% квартиры. Правда такого прецедента еще не было, но вполне реально, так, что никто не застрахован от "сюрпризов"
Так этот прецендент касательно приобретения вторым сожителем какого либо имущества в момент проживания и последующей его продажей и отсуживанием половины у покупателя не только недвиги, но и движимого имущества уже где либо имел место в практике? Я к тому - какой ЖЭК или кто ещё даст официальную справку, что в момент приобретения продаваемого объекта продавец проживал сам и имеет право единоличного распоряжения собственностью(не юрист ни капли поэтому путанно так)? Ведь на вторичке то не проверишь, с кем так кто-то перепихивался более 6 мес в своих аппартаментах 15 лет назад в момент покупки прелести и теперь может у тебя, добросовестного покупателя, вторая половина забрать бриллиант бетонный сможет. Какие мысли кроме расписок?
За прошедший месяц довелось побывать в недавно-сдавшихся новостроях экономах сопоставимого прайса.
Патриотика это какаято жуть, зачем так жить? реально т.н. совкошлак даже хорошенько подубитый такой депрессии не вызывает. Был в доме хз как называется, но там не меньше 10 квартир на этаж, дом наверное даже наполовину не заселен, но дождаться лифта (3шт, все пашут) даже на нижнем этаже 5 минут... Парковки, окружающая инфраструктура? МОПы уже не лучше совковых гостинок выглядят, хоть и свежая штукатурка.
Еще один комплекс какойто там, на Ракетной. Тоже муравейник с 10ком квартир на этаже, с инфраструктурой и удаленностью жесть, но МОПы очень сильно смягчают эти ощущения, без депрессии както.
Но при любых, тот эконом готовый что сейчас на рынке интегрально проигрывает "совкошлаку/панелькам"(без учета борщаги и виноградаря) при уже сопоставимых прайсах. Имхо.
Corpocrator написав:заметил сегодня нормальный такой рейд завсегдатаев комнаты #27(это здесь) в комнату #4(Валютний ринок) давайте подтягивайтесь, там не хватает норм раскладов))
кстати "индекс небосребов" предрек глобальный фин.кризис на 2018й
в отличие от 2008 года в 2018 году украина в выиграшном положении... тогда все капиталы убегали из украины на фоне переоцененного в разы у нас всего... а сейчас прийдут в украину скупая всё недооцененное
тогда все убегали, а сейчас все уже убежали
ps: я смотрел после майдана один объект и продаван также мне тулил - америкосы всё скупят. И шо - скупили ? Нах им нада страна третьего мира ?
зы. что касается сожителей и прочих алчных тва.рей даже женам становится сложновато признать договор купли-продажи недействительным, что уж говорить об остальной ...добратии. вот пример последних веяний в этой сфере:
Відповідно до вказаних норм згода одного з подружжя на відчуження цінного спільного сумісного майна має бути надана в письмовій формі. ВСУ зазначив, що відсутність такої згоди сама по собі не може бути підставою для визнання договору, укладеного одним із подружжя без згоди другого з подружжя, недійсним. ... ВСУ роз’яснив, що з аналізу зазначених норм закону у їх взаємозв’язку слід дійти висновку, що укладення одним із подружжя договору щодо розпорядження спільним майном без згоди другого з подружжя може бути підставою для визнання такого договору недійсним лише в тому разі, якщо судом буде встановлено, що той з подружжя, який уклав договір щодо спільного майна, та третя особа - контрагент за таким договором, діяли недобросовісно, зокрема, що третя особа знала чи за обставинами справи не могла не знати про те, що майно належить подружжю на праві спільної сумісної власності, і що той з подружжя, який укладає договір, не отримав згоди на це другого з подружжя.
зыы. и вообще, в последнее время мяч активно катится в мужскую сторону. вот пример одного из краеугольных решений последнего времени, новейший подход.
В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 57 СК имуществом, которое является личной частной собственностью жены, мужа является имущество, приобретенное ею, им за время брака, но за средства, которые принадлежали ей, ему лично.
Принадлежность имущества к общей совместной собственности супругов определяется не только фактом приобретения его во время брака, но и совместным участием супругов средствами или трудом в приобретении имущества. Применяя эту норму права (статья 60 СК) и признавая право общей совместной собственности супругов на имущество, суд должен установить не только факт приобретения имущества во время брака, но и тот факт, что источником его получения были общие совместные средства или совместная работа супругов.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!