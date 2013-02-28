Додано: Вів 06 лют, 2018 00:49

Редко что имею сказать по теме тут, но бомбануло:



За прошедший месяц довелось побывать в недавно-сдавшихся новостроях экономах сопоставимого прайса.



Патриотика это какаято жуть, зачем так жить? реально т.н. совкошлак даже хорошенько подубитый такой депрессии не вызывает. Был в доме хз как называется, но там не меньше 10 квартир на этаж, дом наверное даже наполовину не заселен, но дождаться лифта (3шт, все пашут) даже на нижнем этаже 5 минут...

Парковки, окружающая инфраструктура? МОПы уже не лучше совковых гостинок выглядят, хоть и свежая штукатурка.



Еще один комплекс какойто там, на Ракетной. Тоже муравейник с 10ком квартир на этаже, с инфраструктурой и удаленностью жесть, но МОПы очень сильно смягчают эти ощущения, без депрессии както.



Но при любых, тот эконом готовый что сейчас на рынке интегрально проигрывает "совкошлаку/панелькам"(без учета борщаги и виноградаря) при уже сопоставимых прайсах. Имхо.

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