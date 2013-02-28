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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 311312313314

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 582
Висота стель
4%
23
Гарний вигляд з вікон
9%
55
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
125
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
47
Раціональне планування та метраж
15%
90
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
111
Якість будівництва
15%
85
Всього голосів : 582
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:23

  Оранжевый-хит сезона написав:Как вы думаете, в Украине сейчас больше заработавших на биткойне или прогоревших на биткойне? От этого цена на КРЖН зависит :)

Однозначно - більше програвших. На один-два порядки (10-100 разів). За цим принципом функціонують всі спекулятивні піраміди.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 06 лют, 2018 08:30, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:28

  pesikot написав:Frant
пане дОцент вже ciдае в лужу :) мабуть обирае пiдходящу :)
бо аналiзувати IТ-ринок по сайту ebanoe.it все одно, що вести облiк незайманих дiвок у борделi :)
я не проводив жодних аналізів ІТ-ринка. Лише навів факт, що його вплив на економіку України і на Кржн - нижче плінтуса. Чомусь те повідомлення теж стерте. :mrgreen:

  Corpocrator написав:Редко что имею сказать по теме тут, но бомбануло:

За прошедший месяц довелось побывать в недавно-сдавшихся новостроях экономах сопоставимого прайса.

Патриотика это какаято жуть, зачем так жить? реально т.н. совкошлак даже хорошенько подубитый такой депрессии не вызывает. Был в доме хз как называется, но там не меньше 10 квартир на этаж, дом наверное даже наполовину не заселен, но дождаться лифта (3шт, все пашут) даже на нижнем этаже 5 минут...
Парковки, окружающая инфраструктура? МОПы уже не лучше совковых гостинок выглядят, хоть и свежая штукатурка.

Еще один комплекс какойто там, на Ракетной. Тоже муравейник с 10ком квартир на этаже, с инфраструктурой и удаленностью жесть, но МОПы очень сильно смягчают эти ощущения, без депрессии както.

Но при любых, тот эконом готовый что сейчас на рынке интегрально проигрывает "совкошлаку/панелькам"(без учета борщаги и виноградаря) при уже сопоставимых прайсах. Имхо.

+1)))
Вау))))
То ви нанесли потужний удар рожевоокулярним оптимішкам))) Чоботом під копчик)))
Зараз почнуть скиглити, що новобуд - то наше фсьо, совкошлак - відстой і тп))) :D
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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