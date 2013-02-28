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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:23
Оранжевый-хит сезона написав:
Как вы думаете, в Украине сейчас больше заработавших на биткойне или прогоревших на биткойне? От этого цена на КРЖН зависит
Однозначно - більше програвших. На один-два порядки (10-100 разів). За цим принципом функціонують всі спекулятивні піраміди.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 06 лют, 2018 08:30, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Вів 06 лют, 2018 08:28
pesikot написав:Frant
пане дОцент вже ciдае в лужу
мабуть обирае пiдходящу
бо аналiзувати IТ-ринок по сайту ebanoe.it все одно, що вести облiк незайманих дiвок у борделi
я не проводив жодних аналізів ІТ-ринка. Лише навів факт, що його вплив на економіку України і на Кржн - нижче плінтуса.
Чомусь те повідомлення теж стерте.
Corpocrator написав:
Редко что имею сказать по теме тут, но бомбануло:
За прошедший месяц довелось побывать в недавно-сдавшихся новостроях экономах сопоставимого прайса.
Патриотика это какаято жуть, зачем так жить? реально т.н. совкошлак даже хорошенько подубитый такой депрессии не вызывает. Был в доме хз как называется, но там не меньше 10 квартир на этаж, дом наверное даже наполовину не заселен, но дождаться лифта (3шт, все пашут) даже на нижнем этаже 5 минут...
Парковки, окружающая инфраструктура? МОПы уже не лучше совковых гостинок выглядят, хоть и свежая штукатурка.
Еще один комплекс какойто там, на Ракетной. Тоже муравейник с 10ком квартир на этаже, с инфраструктурой и удаленностью жесть, но МОПы очень сильно смягчают эти ощущения, без депрессии както.
Но при любых, тот эконом готовый что сейчас на рынке интегрально проигрывает "совкошлаку/панелькам"(без учета борщаги и виноградаря) при уже сопоставимых прайсах. Имхо.
+1)))
Вау))))
То ви нанесли потужний удар рожевоокулярним оптимішкам))) Чоботом під копчик)))Зараз почнуть скиглити, що новобуд - то наше фсьо, совкошлак - відстой і тп
)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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