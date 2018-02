Додано: Вів 06 лют, 2018 16:52

kingkongovets написав: Прохожий

1) шо касается правосудия - а шо ему мог предъявить судья? там де-юре даже памятника нет

2) вы уверены шо на фото с разбитой моськой именно тот самый бовдур?

3) тоже поддерживаете подобное решение вопросов?



1) оплатити реставрацію

2) ага

3) так. Бо по іншому не доходить.



