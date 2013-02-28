Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Наприклад, вчора: "У Києві жорстоко, до крові побили жителя окупованого Севастополя Юрія Чеканова, який розбив плити на алеї Героїв Небесної сотні в центрі столиці"Ур_од відсидів 4 місяці і вийшов цілим з каталажки. Але його зустріли і дали прочуханки. http://uainfo.org/blognews/1517906546-- ... orial.html
Удивительное украинское "правосудие"...4 мес...и все?...а он восстановил то что разрушил? ИМХО это ЧМО очень легко отделалось...
ЗЫ: сорри за оффтоп, не сдержался
Кстати, с учетом вышесказанного как думает сообщество сложно-ли снять арест с квартиры или получить нужное решение суда "задним числом" при наличии зацепок?
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 06 лют, 2018 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий 1) шо касается правосудия - а шо ему мог предъявить судья? там де-юре даже памятника нет 2) вы уверены шо на фото с разбитой моськой именно тот самый бовдур? 3) тоже поддерживаете подобное решение вопросов?
думать стоит все же головой, а не "сердцем"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Прохожий 1) шо касается правосудия - а шо ему мог предъявить судья? там де-юре даже памятника нет 2) вы уверены шо на фото с разбитой моськой именно тот самый бовдур? 3) тоже поддерживаете подобное решение вопросов?
думать стоит все же головой, а не "сердцем"
1) оплатити реставрацію 2) ага 3) так. Бо по іншому не доходить.
Думати головою треба завжди. Але sometimes reasonable men must do unreasonable things. Бо є честь і гідність.
I have come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I'll destroy you.
В Украине есть много тем где можно заработать! и быстро заработать! я наприпер сегодня купил аваля по 0.29+ на 30 000 долл. кому интересно, следите за развитием событий и считайте прибыль) сравните сколько надо будет пересичному работать для этого
Есть уголовное дело. Хулиганство, например. Есть иск о возмещении ущерба, который должен подавать тот, кому этот ущерб приченен. Город, в данном случае. Сделать это было легко. Взять материалы уголовного дела, приложить к ним оценку и иск готов. Город этого не сделал, потому что а) Городские службы работают не эффективно б) Платить судебный сбор нужно живыми деньгами, а шансов, что исполнительная что-то взыщет немного. Поэтому это не выгодно. в) Зачем это городу, если все равно за ремонт заплатят налогоплательщики, а не чиновники.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Шпекуль написав:В Украине есть много тем где можно заработать! и быстро заработать! я наприпер сегодня купил аваля по 0.29+ на 30 000 долл. кому интересно, следите за развитием событий и считайте прибыль) сравните сколько надо будет пересичному работать для этого
привет Респект00, а что прогнозируешь?
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