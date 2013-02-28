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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 317318319320>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 588
Висота стель
4%
24
Гарний вигляд з вікон
10%
56
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
126
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
91
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
111
Якість будівництва
15%
86
Всього голосів : 588
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Наприклад, вчора: "У Києві жорстоко, до крові побили жителя окупованого Севастополя Юрія Чеканова, який розбив плити на алеї Героїв Небесної сотні в центрі столиці"Ур_од відсидів 4 місяці і вийшов цілим з каталажки. Але його зустріли і дали прочуханки. http://uainfo.org/blognews/1517906546-- ... orial.html

Удивительное украинское "правосудие"...4 мес...и все?...а он восстановил то что разрушил?
ИМХО это ЧМО очень легко отделалось...

ЗЫ: сорри за оффтоп, не сдержался

Кстати, с учетом вышесказанного как думает сообщество сложно-ли снять арест с квартиры или получить нужное решение суда "задним числом" при наличии зацепок?
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 06 лют, 2018 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 15:47

Прохожий
1) шо касается правосудия - а шо ему мог предъявить судья? там де-юре даже памятника нет
2) вы уверены шо на фото с разбитой моськой именно тот самый бовдур?
3) тоже поддерживаете подобное решение вопросов?

думать стоит все же головой, а не "сердцем"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:52

  kingkongovets написав:Прохожий
1) шо касается правосудия - а шо ему мог предъявить судья? там де-юре даже памятника нет
2) вы уверены шо на фото с разбитой моськой именно тот самый бовдур?
3) тоже поддерживаете подобное решение вопросов?

думать стоит все же головой, а не "сердцем"


1) оплатити реставрацію
2) ага :D
3) так. Бо по іншому не доходить.

Думати головою треба завжди. Але sometimes reasonable men must do unreasonable things. Бо є честь і гідність.
I have come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I'll destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Украине есть много тем где можно заработать! и быстро заработать! я наприпер сегодня купил аваля по 0.29+ на 30 000 долл.
кому интересно, следите за развитием событий и считайте прибыль)
сравните сколько надо будет пересичному работать для этого
Шпекуль
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:1) оплатити реставрацію

Есть уголовное дело. Хулиганство, например. Есть иск о возмещении ущерба, который должен подавать тот, кому этот ущерб приченен. Город, в данном случае. Сделать это было легко. Взять материалы уголовного дела, приложить к ним оценку и иск готов. Город этого не сделал, потому что
а) Городские службы работают не эффективно
б) Платить судебный сбор нужно живыми деньгами, а шансов, что исполнительная что-то взыщет немного. Поэтому это не выгодно.
в) Зачем это городу, если все равно за ремонт заплатят налогоплательщики, а не чиновники.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:думать стоит все же головой, а не "сердцем"

в принципе да но не всегда получается, Я не робот...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka2
CityScale — підбір житла за умовами розташування
https://dou.ua/lenta/articles/dou-projector-cityscale/
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Шпекуль написав:я наприпер сегодня купил аваля по 0.29+ на 30 000 долл.
кому интересно, следите за развитием событий и считайте прибыль)

что , есть инсайд, что годовой баланс Аваля будет с приличной прибылью и акции- в рост?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:57

  Прохожий написав:Кстати, с учетом вышесказанного как думает сообщество сложно-ли снять арест с квартиры или получить нужное решение суда "задним числом" при наличии зацепок?

Каждый случай индивидуален, но в целом
Суд первой инстанции: 500 -3000 у.е
Апелляция: 2000-6000 у.е
ВС: от 5000 у.е.
Решение задним числом? Как же единый реестр?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:59

  Шпекуль написав:В Украине есть много тем где можно заработать! и быстро заработать! я наприпер сегодня купил аваля по 0.29+ на 30 000 долл.
кому интересно, следите за развитием событий и считайте прибыль)
сравните сколько надо будет пересичному работать для этого

привет Респект00, а что прогнозируешь?
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Оранжевый-хит сезона
 
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