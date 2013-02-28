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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 317318319320

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 588
Висота стель
4%
24
Гарний вигляд з вікон
10%
56
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
126
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
91
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
111
Якість будівництва
15%
86
Всього голосів : 588
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:28

https://www.youtube.com/watch?v=95D-yYdKRhg
Во сколько эксперты оценят такой домик?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:18

  vladus17 написав:
  reus написав:Совершенно верно. Поэтому возможны сюрпризы. Я бы не связывался или за интересную цену.

Скажем так, жребий брошен, уже как 2 года почти.
Просто подняли интересную тему, я думаю спрошу и за себя)
После 3х лет, как я понимаю, уже ничего не грозит?


Грозит. Срок исковой давности начинает исчисляться с момента когда лицо узнал о или могло узнать о нарушении его права. Сроки восстановить вообще не проблема.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:37

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