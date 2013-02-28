Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
80 000 долларов Продается 3 комн. квартира (84 м²) в г. Киев Киевская обл., г. Киев, Голосеевский р-н, ул. Голосеевская, 13
Срочная продажа з-х комнатной квартиры без ремонта в доме спецпроект 2000-2005 г., стены кирпичные. Подъезды чистые, кодовый замок, консьерж, парковка / бесплатная, паркинг, парковая зона, рядом озеро, магазины, фитнес-центр, салон красоты, медицинский центр, ресторан, панорамный вид города. магазины: виноват "OkWine", детский "Дашенька", цветов "Камелия", зоо "Золотая рыбка"; кафе "Home Cafe", аптека №2, стоматологический центр "Венеция".