1 Лютого 2018
Кредитування нерухомості в банку «Глобус»
АКЦІЯ
4 Січня 2018
Акція! Кредитування купівлі житлової та комерційної нерухомості під 9,99% від ПАТ «КБ «Глобус»!
АКЦІЯ
2 Листопада 2017
Акція від ПАТ «КБ «Глобус»! Кредитування купівлі житлової та нежитлової нерухомості під 9,99%
«Укргазбанк» і «Укрбуд» зробили кредити на житло ще доступнішими
27.09.2017
Державний «Укргазбанк» і будівельна корпорація «Укрбуд» представили оновлені умови програми «Житло в кредит»:
Варіант №1
Першочерговий внесок – 30% та більше від вартості майнових прав на нерухомість
Процентна ставка на перші 2 роки – 8,00% в UAH
Процентна ставка на наступні 18 років – 22,00 % в UAH
Строк кредитування – 20 років
Разова комісія – 1,5% від суми кредиту
Варіант №2
Першочерговий внесок – 50% та більше від вартості майнових прав на нерухомість
На перші 5 років — процентна ставка становить 12,00% в UAH
На послідуючі 15 років — процентна ставка становить 22,00 % в UAH
Срок кредитування – 20 років
Разова комісія – 1,5% від суми кредиту