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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 318319320321

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 588
Висота стель
4%
24
Гарний вигляд з вікон
10%
56
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
126
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
91
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
111
Якість будівництва
15%
86
Всього голосів : 588
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:01

...налітай, торопісь!(с)

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27.09.2017
Державний «Укргазбанк» і будівельна корпорація «Укрбуд» представили оновлені умови програми «Житло в кредит»:

Варіант №1

Першочерговий внесок – 30% та більше від вартості майнових прав на нерухомість
Процентна ставка на перші 2 роки – 8,00% в UAH
Процентна ставка на наступні 18 років – 22,00 % в UAH
Строк кредитування – 20 років
Разова комісія – 1,5% від суми кредиту
Варіант №2

Першочерговий внесок – 50% та більше від вартості майнових прав на нерухомість
На перші 5 років — процентна ставка становить 12,00% в UAH
На послідуючі 15 років — процентна ставка становить 22,00 % в UAH
Срок кредитування – 20 років
Разова комісія – 1,5% від суми кредиту
https://shevchenkivskyy.com.ua/kreditov ... -dostupnee?Кампания=918828897&Группа=41415809970&Позиция=none&feeditemid=&устройство=c&модель=&gclid=EAIaIQobChMIr_zS-5aS2QIVQpcYCh07wA1EEAEYASAAEgKG9PD_BwE
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Кто-то знает какие перспективы этого?

https://novostroyki.lun.ua/жк-cosmos-киев
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:18

Германии семья из четверых человек (двое – это дети) с месячным доходом около 2 тысяч евро считается малоимущей. У нас же люди с таким месячным доходом уже могут говорить, что они находятся на пике успеха. И такой уровень благосостояния в Украине вполне можно считать выше среднего. http://uainfo.org/blognews/1517938649-b ... o-net.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:06

Frant

Франт, я навіть добавлю що якщо людина в Німеччині заробляє менеше ніж 9 тис. євро в рік, податок на на заробітну плату не сплачується від слова зовсім. Потім починається збільшення податкового навантаження на зар.плату та при більше ніж 50 тис. в рік податок складає 42 %.

В нас олігархат дере з кожного пенсіонера та персічного з зарплатнею 100 дол. місяць 15 % податку. От і думай де краще.

П.С. Модерація рулить. Тільки вийшов з місячного бана. :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:08

  Frant написав:Германии семья из четверых человек (двое – это дети) с месячным доходом около 2 тысяч евро считается малоимущей. У нас же люди с таким месячным доходом уже могут говорить, что они находятся на пике успеха. И такой уровень благосостояния в Украине вполне можно считать выше среднего. http://uainfo.org/blognews/1517938649-b ... o-net.html

На двоих детей Германия выделяет 400 евро до 18ти лет. Один из неработающих родителей в первый год получает 70 % своего жалования. Существует прогрессивная модель налогообложения (больше детей меньше налогов). Так что всё норм, прохфессор.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:18

  Хомякоид написав:Frant

Франт, я навіть добавлю що якщо людина в Німеччині заробляє менеше ніж 9 тис. євро в рік, податок на на заробітну плату не сплачується від слова зовсім. Потім починається збільшення податкового навантаження на зар.плату та при більше ніж 50 тис. в рік податок складає 42 %.

В нас олігархат дере з кожного пенсіонера та персічного з зарплатнею 100 дол. місяць 15 % податку. От і думай де краще.

П.С. Модерація рулить. Тільки вийшов з місячного бана.

Не переживайте))) Я теж місяцями "відпочивав".
Рожевоокулярники не люблять правду. Вона їм очі коле :wink:

  hume написав:
  Frant написав:Германии семья из четверых человек (двое – это дети) с месячным доходом около 2 тысяч евро считается малоимущей. У нас же люди с таким месячным доходом уже могут говорить, что они находятся на пике успеха. И такой уровень благосостояния в Украине вполне можно считать выше среднего. http://uainfo.org/blognews/1517938649-b ... o-net.html

На двоих детей Германия выделяет 400 евро до 18ти лет. Один из неработающих родителей в первый год получает 70 % своего жалования. Существует прогрессивная модель налогообложения (больше детей меньше налогов). Так что всё норм, прохфессор.
Все нормально - де? В потужній "агро-ІТ-державі"? :mrgreen:
Що там з "дорожаєм" КРЖН? Вже почався? :mrgreen:
І на чому? На продажу пшениці, олії чи бурштину? :mrgreen:

Хто небудь з вас може мислити масштабом 5-10 років і робити узагальнення?
Клоуни, плять. Київський цирк за вами плаче. :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:28

  Frant написав:mrgreen:
І на чому? На продажу пшениці, олії чи бурштину? :mrgreen:
Клоуни, плять. Київський цирк за вами плаче. :wink:

Вы упорот, так же как и ваши блогеры . Читайте шевеля губами, 2000 евро семья с двумя детьми в Германии может набить социалкой.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:30

Кстати, чтоб стимулировать рождаемость нужно тоже вводить какие нить плюшки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:39

  hume написав:
  Frant написав:mrgreen:
І на чому? На продажу пшениці, олії чи бурштину? :mrgreen:
Клоуни, плять. Київський цирк за вами плаче. :wink:

Вы упорот, так же как и ваши блогеры . Читайте шевеля губами, 2000 евро семья с двумя детьми в Германии может набить социалкой.


Так що там з зростанням ЗП у Куйові?
Потихеньку вертаємось в 2013 рік?
Гроші на ЗП знову беремо в борг, як Янукович?

"уряд України просить грандіозну позику у Китаю. Начебто на розвиток інфраструктури. Сума позики складає, не мало - не багато, сім мільярдів доларів США (7 млрд $) !!!

Плани кабміну не можуть насторожувати. Адже відомо, що в цьому році Україна мусить сплатити зовнішні кредити у розмірі 7.4 мільярда доларів."

http://uainfo.org/blognews/1517984925-d ... nomik.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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