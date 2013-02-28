Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если бы человеку давали кредит, то большинство предпочло бы вместо арендной ставки (пусть 7-8 т.грн.) платить эту же сумму в качестве %% банку. И жить в своей квартире уже сейчас. Рента - это безвозвратная плата за ЧУЖОЕ, а вот %% банку - плата за СВОЕ уже сейчас, которая, к тому же, частично возвратная за счет инфляции, девальвации грн, роста цены кв.м. ==== квартира не твоя, поки не погасиш іпотеку та не получиш довідку з банку. Якщо не так, то спробуй продати "свою" іпотечну квартиру, взнаєш багато цікавого.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Если бы человеку давали кредит, то большинство предпочло бы вместо арендной ставки (пусть 7-8 т.грн.) платить эту же сумму в качестве %% банку. И жить в своей квартире уже сейчас. Рента - это безвозвратная плата за ЧУЖОЕ, а вот %% банку - плата за СВОЕ уже сейчас, которая, к тому же, частично возвратная за счет инфляции, девальвации грн, роста цены кв.м. ==== квартира не твоя, поки не погасиш іпотеку та не получиш довідку з банку. Якщо не так, то спробуй продати "свою" іпотечну квартиру, взнаєш багато цікавого.
Ну як не твоя. Документи на право власності є, просто є обтяження і відповідно обмеження у розпорядженні
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
крім того, платиш також банку премію за ризик не тільки за себе, а і за того парня, який іпотеку не тягне. Іпотека ніяк не дешева. Переплата мінімум в три рази.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Фейслес, право власності включає право вільно розпоряжатися активом. Свідоцтво - ну це хіба щоб краще спати, що тіпа твоя.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
А вы точно ИТ-шник, а то у меня всё больше и больше закрадываются сомнения, что совсем нет. Если только ваяете всякие говно-сайтики Годовая инфляция рассчитывается не как среднее значение инфляций за каждый месяц года, а нарастающим итогом за каждый месяц. Поэтому, чтобы определить растёт ли средняя ЗП по сравнению с инфляцией, так же необходимо высчитывать %% соотношение средней ЗП от месяца к месяцу. То есть сравнивать два значения одним и тем же способом сравнения. Вот мы и имеем, что средняя ЗП растёт быстрее, чем индекс инфляции. А использовать среднегодовую, в данном случае, это как сравнивать тёплое с мягким.
@Frant, пане дОцент, а средняя ЗП в декабре 2017 ~310$