Додано: Сер 07 лют, 2018 18:44

Если бы человеку давали кредит, то большинство предпочло бы вместо арендной ставки (пусть 7-8 т.грн.) платить эту же сумму в качестве %% банку. И жить в своей квартире уже сейчас. Рента - это безвозвратная плата за ЧУЖОЕ, а вот %% банку - плата за СВОЕ уже сейчас, которая, к тому же, частично возвратная за счет инфляции, девальвации грн, роста цены кв.м.

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квартира не твоя, поки не погасиш іпотеку та не получиш довідку з банку.

Якщо не так, то спробуй продати "свою" іпотечну квартиру, взнаєш багато цікавого.

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.