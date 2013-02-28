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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 325326327328>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 588
Висота стель
4%
24
Гарний вигляд з вікон
10%
56
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
126
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
91
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
111
Якість будівництва
15%
86
Всього голосів : 588
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 18:44

Если бы человеку давали кредит, то большинство предпочло бы вместо арендной ставки (пусть 7-8 т.грн.) платить эту же сумму в качестве %% банку. И жить в своей квартире уже сейчас. Рента - это безвозвратная плата за ЧУЖОЕ, а вот %% банку - плата за СВОЕ уже сейчас, которая, к тому же, частично возвратная за счет инфляции, девальвации грн, роста цены кв.м.
====
квартира не твоя, поки не погасиш іпотеку та не получиш довідку з банку.
Якщо не так, то спробуй продати "свою" іпотечну квартиру, взнаєш багато цікавого.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:Если бы человеку давали кредит, то большинство предпочло бы вместо арендной ставки (пусть 7-8 т.грн.) платить эту же сумму в качестве %% банку. И жить в своей квартире уже сейчас. Рента - это безвозвратная плата за ЧУЖОЕ, а вот %% банку - плата за СВОЕ уже сейчас, которая, к тому же, частично возвратная за счет инфляции, девальвации грн, роста цены кв.м.
====
квартира не твоя, поки не погасиш іпотеку та не получиш довідку з банку.
Якщо не так, то спробуй продати "свою" іпотечну квартиру, взнаєш багато цікавого.


Ну як не твоя. Документи на право власності є, просто є обтяження і відповідно обмеження у розпорядженні
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 18:49

крім того, платиш також банку премію за ризик не тільки за себе, а і за того парня, який іпотеку не тягне.
Іпотека ніяк не дешева. Переплата мінімум в три рази.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:крім того, платиш також банку премію за ризик не тільки за себе, а і за того парня, який іпотеку не тягне.
Іпотека ніяк не дешева. Переплата мінімум в три рази.
Переплата залежить від того, як швидко виплатиш. І не треба забувати, що й гривня знецінюється, тож переплата в реалі менша.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 18:53

Фейслес, право власності включає право вільно розпоряжатися активом. Свідоцтво - ну це хіба щоб краще спати, що тіпа твоя.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:Фейслес, право власності включає право вільно розпоряжатися активом. Свідоцтво - ну це хіба щоб краще спати, що тіпа твоя.
Воно і включає. Просто окрім того виникає ще й обтяження на майно - іпотека. Виплатите кредит, чи знайдете іншу заставу - знімете. Але юридично ви власник одразу
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:29

  flyman написав:крім того, платиш також банку премію за ризик не тільки за себе, а і за того парня, який іпотеку не тягне.
Іпотека ніяк не дешева. Переплата мінімум в три рази.


Так в 3 рази. Але ж і за оренду за 20 р. заплатиш ще більше. Основний плюс все ж таки в тому, що товар отримуєш відразу.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:46

  flyman написав:і ще поправочку на інфляцію
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2017
113.7% (112,4% у 2016)
і рахувати не місяць до місяця з.пл., а середньо річну (зарплатний інтеграл Влада422)

А вы точно ИТ-шник, а то у меня всё больше и больше закрадываются сомнения, что совсем нет. Если только ваяете всякие говно-сайтики :)
Годовая инфляция рассчитывается не как среднее значение инфляций за каждый месяц года, а нарастающим итогом за каждый месяц.
Поэтому, чтобы определить растёт ли средняя ЗП по сравнению с инфляцией, так же необходимо высчитывать %% соотношение средней ЗП от месяца к месяцу. То есть сравнивать два значения одним и тем же способом сравнения.
Вот мы и имеем, что средняя ЗП растёт быстрее, чем индекс инфляции.
А использовать среднегодовую, в данном случае, это как сравнивать тёплое с мягким.

@Frant, пане дОцент, а средняя ЗП в декабре 2017 ~310$ :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:59

  flyman написав:квартира не твоя, поки не погасиш іпотеку та не получиш довідку з банку.
Якщо не так, то спробуй продати "свою" іпотечну квартиру, взнаєш багато цікавого.

В прошлом году, коллега по работе продавала свою ипотечную квартиру, при должном оформлении - никаких проблем.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Голосеевском районе появятся семь детских садов и пять школ
https://bigkiev.com.ua/content/v-golose ... pyat-shkol
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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