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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:17
pesikot написав:
Frant, пане дОцент, а средняя ЗП в декабре 2017 ~310$
пан КотоПес не в курсі, що в грудні народ отримує премію??? 20-25% до ЗП???
Зарплата за січень 2018 - не порадує рожевоокулярників, зовсім не порадує!
Трошки інформації для балаболів - що таке країна Гондурас і як виглядає його столиця. Рівень життя там трошки вище, ніж у "потужній агро-ІТ-державі")))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:41
Frant написав: pesikot написав:
Frant, пане дОцент, а средняя ЗП в декабре 2017 ~310$
пан КотоПес не в курсі, що в грудні народ отримує премію??? 20-25% до ЗП???
Пане дОцент, не выходит цифра, тем более, декабрьская ЗП+премия, потом идёт рост средней в марте и растёт далее. Что уже премиями не объяснить
Frant написав:
Зарплата за січень 2018 - не порадує рожевоокулярників, зовсім не порадує!
пане дОцент, не расслабляйтесь, выбирайте лужу потеплее
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