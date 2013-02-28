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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 325326327328

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 588
Висота стель
4%
24
Гарний вигляд з вікон
10%
56
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
126
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
91
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
111
Якість будівництва
15%
86
Всього голосів : 588
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:17

  pesikot написав:Frant, пане дОцент, а средняя ЗП в декабре 2017 ~310$

пан КотоПес не в курсі, що в грудні народ отримує премію??? 20-25% до ЗП???

Зарплата за січень 2018 - не порадує рожевоокулярників, зовсім не порадує!

Трошки інформації для балаболів - що таке країна Гондурас і як виглядає його столиця. Рівень життя там трошки вище, ніж у "потужній агро-ІТ-державі"))) :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:41

  Frant написав:
  pesikot написав:Frant, пане дОцент, а средняя ЗП в декабре 2017 ~310$

пан КотоПес не в курсі, що в грудні народ отримує премію??? 20-25% до ЗП???

Пане дОцент, не выходит цифра, тем более, декабрьская ЗП+премия, потом идёт рост средней в марте и растёт далее. Что уже премиями не объяснить :)

  Frant написав:Зарплата за січень 2018 - не порадує рожевоокулярників, зовсім не порадує!

пане дОцент, не расслабляйтесь, выбирайте лужу потеплее :)
pesikot
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