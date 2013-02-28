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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 326327328329

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 598
Висота стель
4%
24
Гарний вигляд з вікон
10%
58
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
128
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
16%
93
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
113
Якість будівництва
15%
88
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 22:32

  йцукен написав:что такое МОП?

МнеОноПох
доказано жильцами винтажных хрущиков и уютных бпсок :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Места Общего Пользования.

Прохожий правий ;)
I have come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I'll destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сколько платят за свет украинцы, европейцы и американцы? Сравнение стоимости электроэнергии по странам

http://elektrovesti.net/59041_skolko-pl ... um=twitter
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 02:59

  йцукен написав:про среднюю ЗП по Киеву скажу что даже на самой низкой должности выйти на 15к - реально, если напрячь булки.
Если не напрягать булки, можно прозябать и на 6к.
Квалифицированый спец меньше, чем за 30к даже разговаривать не станет.

Вот уж не ожидал что йцука поддержу :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:20

  Faceless написав:
  йцукен написав:про среднюю ЗП по Киеву скажу что даже на самой низкой должности выйти на 15к - реально, если напрячь булки.
Квалифицированый спец меньше, чем за 30к даже разговаривать не станет.

Вот уж не ожидал что йцука поддержу :mrgreen:

Сколько кгрн из этих сумм будут официальными?
Сколько можно заработать, если напрягать мозг или руки, а не булки?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:26

  Faceless написав:
  йцукен написав:про среднюю ЗП по Киеву скажу что даже на самой низкой должности выйти на 15к - реально, если напрячь булки.
Если не напрягать булки, можно прозябать и на 6к.
Квалифицированый спец меньше, чем за 30к даже разговаривать не станет.

Вот уж не ожидал что йцука поддержу :mrgreen:

Звісно, що ІТшник підтримає ІТшника))) :mrgreen:

Фейслес, а слабо дати посилання на першоджерела?
А не просто робити "тра-та-та" з кущів? :mrgreen:
"Середня ЗП Київ - 10985 грн (після оподаткування 9337 грн на руки)
https://www.work.ua/stat/?r=39

"Средняя зарплата в Украине в декабре 2017 составила 8777 грн. - на руки 7460 грн"
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/

Хотілося би почути від вас (також інших перців,типу першого чи Прохожого чи Реуса) прогноз:

1) коли почнеться реальна боротьба з корупцією
2) коли стане підніматись ВВП і ЗП вийде хоча би на рівень Польші чи Росії
3) коли демографія стане позитивною

Тільки тоді можно буде говорити про якусь стабільність цін КРЖН чи навіть "дорожай".
Ніяк не раніше. :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:39

Извините, но 30000грн это далеко не средняя зарплата в Киеве.

Фейслесс, Вы кажется работали в банках.

Там вся зарплата официальная, на нее можно ориентироваться.

У меня знакомая работает в ТАС-банке. При средней численности персонала в 1500 человек, на мой вопрос: "сколько из них получает 30000грн" ответила: "ха-ха, не более 10%". Более того, в отделениях никто вообще никогда столько не получает, а в главном офисе- только руководство среднего и Топ звена. Ну может еще пару каких-то уникальных специалистов.

Но вердикт неутешительный - не более 10%. И это в коммерческом банке.

Ко мне приходил "кабанчик" подкручивать мебель, он сказал что в месяц зарабатывает 20тыс грн и считает это очень неплохим результатом.

Поэтому думаю что в реалии так и есть - не более 10% в Киеве зарабатывают 30000грн/мес.
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