МнеОноПох
доказано жильцами винтажных хрущиков и уютных бпсок
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лют, 2018 22:32
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 07 лют, 2018 22:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Места Общего Пользования.
Прохожий правий
I have come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I'll destroy you.
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сколько платят за свет украинцы, европейцы и американцы? Сравнение стоимости электроэнергии по странам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 08 лют, 2018 02:59
Вот уж не ожидал что йцука поддержу
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:20
Сколько кгрн из этих сумм будут официальными?
Сколько можно заработать, если напрягать мозг или руки, а не булки?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:26
Звісно, що ІТшник підтримає ІТшника)))
Фейслес, а слабо дати посилання на першоджерела?
А не просто робити "тра-та-та" з кущів?
"Середня ЗП Київ - 10985 грн (після оподаткування 9337 грн на руки)
"Средняя зарплата в Украине в декабре 2017 составила 8777 грн. - на руки 7460 грн"
Хотілося би почути від вас (також інших перців,типу першого чи Прохожого чи Реуса) прогноз:
1) коли почнеться реальна боротьба з корупцією
2) коли стане підніматись ВВП і ЗП вийде хоча би на рівень Польші чи Росії
3) коли демографія стане позитивною
Тільки тоді можно буде говорити про якусь стабільність цін КРЖН чи навіть "дорожай".
Ніяк не раніше.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:39
Извините, но 30000грн это далеко не средняя зарплата в Киеве.
Фейслесс, Вы кажется работали в банках.
Там вся зарплата официальная, на нее можно ориентироваться.
У меня знакомая работает в ТАС-банке. При средней численности персонала в 1500 человек, на мой вопрос: "сколько из них получает 30000грн" ответила: "ха-ха, не более 10%". Более того, в отделениях никто вообще никогда столько не получает, а в главном офисе- только руководство среднего и Топ звена. Ну может еще пару каких-то уникальных специалистов.
Но вердикт неутешительный - не более 10%. И это в коммерческом банке.
Ко мне приходил "кабанчик" подкручивать мебель, он сказал что в месяц зарабатывает 20тыс грн и считает это очень неплохим результатом.
Поэтому думаю что в реалии так и есть - не более 10% в Киеве зарабатывают 30000грн/мес.
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