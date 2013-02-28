Додано: Чет 08 лют, 2018 09:39

Извините, но 30000грн это далеко не средняя зарплата в Киеве.



Фейслесс, Вы кажется работали в банках.



Там вся зарплата официальная, на нее можно ориентироваться.



У меня знакомая работает в ТАС-банке. При средней численности персонала в 1500 человек, на мой вопрос: "сколько из них получает 30000грн" ответила: "ха-ха, не более 10%". Более того, в отделениях никто вообще никогда столько не получает, а в главном офисе- только руководство среднего и Топ звена. Ну может еще пару каких-то уникальных специалистов.



Но вердикт неутешительный - не более 10%. И это в коммерческом банке.



Ко мне приходил "кабанчик" подкручивать мебель, он сказал что в месяц зарабатывает 20тыс грн и считает это очень неплохим результатом.



Поэтому думаю что в реалии так и есть - не более 10% в Киеве зарабатывают 30000грн/мес.