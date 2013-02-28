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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 333334335336>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 601
Висота стель
4%
24
Гарний вигляд з вікон
10%
58
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
129
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
93
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
114
Якість будівництва
15%
89
Всього голосів : 601
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:24

  pesikot написав:
  Serg-ik написав:В Украине:
— Государство, я…
— Да знаем. Землю под космодром не продадим.
— но…
— Налоговых льгот нет. И НДС на инвестиции не забудь.

Боже, какой вы идиот.
Вам дай стеклянный хер, так вы и хер разобьёте, и руки порежете :)


срочно указом президента передвинуть украину ближе к экватору, чтобы привлечь инвестициив космодромы!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто Трибеку покусал? Отправьте Франта покусать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:Кто Трибеку покусал? Отправьте Франта покусать


на этот раз ей показалось прикольным потопить за покращення, гг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:34

  vano80 написав:Насколько я понял, там Мрия че-то подвезла. Если это все участие - то перемога однозначно.

Та самая Мрия, которая чё-то там подвезла
Это вам не такси, которое вас подвезло бухого из ресторана домой.
Это единственный в мире самолёт по доставке уникальных крупногабаритных грузов.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:35

  trololo написав:
  pesikot написав:
  Serg-ik написав:В Украине:
— Государство, я…
— Да знаем. Землю под космодром не продадим.
— но…
— Налоговых льгот нет. И НДС на инвестиции не забудь.

Боже, какой вы идиот.
Вам дай стеклянный хер, так вы и хер разобьёте, и руки порежете :)


срочно указом президента передвинуть украину ближе к экватору, чтобы привлечь инвестициив космодромы!


Я бы еще в шахматы вложился! К Марсу уже полетели, так что великий прогноз скоро сбудется, и только от нас зависит наше место в нашем межгалактическом будущем! :mrgreen:
А если серьезно, вот украл на другом форуме, надеюсь человек не обидится -
"жена приехала с работы, рассказывала о массовом споре пенсионеров в маршрутке,которому была свидетельницей. В шоке. Вопли, говорит начались с темы, что к "октябрю на газ на 65 % поднимут еще цены" и земельной реформы. В итоге,после обычных криков про преступную власть,которая по приказу американцев наживается на нас и того, что в Одессе уже сухогрузами чернозем в Германию вывозят("а что еще будет когда разрешат землю продавать!"!), почти 100% пенсов причитают за Януковичем, ибо "его убрали потому ,что он был из народа и не давал олигархам людей обижать"( ну и с обязательным перечислением стандартных "при нем гривна по 8, не было войны, все дружили, а пенсии были во!!!"). Особо продвинутые соглашались, что Януковича уже не вернуть "эти бандиты его не пустят,убъют." Но почти все "топили" за Юлю, как единственную альтернативу..."
Будеттокадорожать...
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:43

  pesikot написав:
  vano80 написав:Насколько я понял, там Мрия че-то подвезла. Если это все участие - то перемога однозначно.

Та самая Мрия, которая чё-то там подвезла
Это вам не такси, которое вас подвезло бухого из ресторана домой.
Это единственный в мире самолёт по доставке уникальных крупногабаритных грузов.


Что такое Мрия мне рассказывать не надо. Еще раз - если наш вклад это перевозка - то есть чем гордиться, не спорю.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:48

  vano80 написав:
  Tribeca написав:Говорят что запуск Falcon Heavy был просто невозможен без участия украинской компании - Антонова. Тут даже Омеляну суетиться не пришлось - альтернатив у Маска просто не было. Так что можно сказать что Украина возраждает космонавтику - пока в партнерстве с Маском, но уверен - скоро мы будем читать про наши, украинские пуски с нашего, украинского космодрома.


Насколько я понял, там Мрия че-то подвезла. Если это все участие - то перемога однозначно.


да, подвезла. А если бы мы не поучаствовали, то не довезли бы важную деталь, и не было бы Фалькона Хеви.

Кстати, считаю что Гройсман очень по благородному поступил, что разрешил Маску пользоваться нашей Мрией, и это после отказа Маска строить у нас солнечные батареи и завод!!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:56

  Tribeca написав:да, подвезла. А если бы мы не поучаствовали, то не довезли бы важную деталь, и не было бы Фалькона Хеви.

Кстати, считаю что Гройсман очень по благородному поступил, что разрешил Маску пользоваться нашей Мрией, и это после отказа Маска строить у нас солнечные батареи и завод!!


Как оказалось там участвовал Руслан, а не Мрия. Самолет более распостраненный. Тщательнее с перемогой надо.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:16

Tribeca
нее, нормуль, Натаха обычная :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:29

  Faceless написав:Кто Трибеку покусал? Отправьте Франта покусать

Що трапилось????
Середня зарплата в Україні - вже така як в Польщі чи Московії???
Чи населення України почало збільшуватись?
Може, укро-машинобудування вийшло на рівень хоча би 1991 року??? :mrgreen:
__________________

Рожевоокулярники такі смішні. :mrgreen:
Особливо ІТшні))) маня-мірок)))

Коли на електричці поїдете до Пирятина? Коли зробите "Хождєніє в народ"???
_____________________

Українське машинобудування:
"Нет смысла продолжать – из 20.000 специалистов осталось 1350. Производство сотен тысяч авто закончилось прогнозом в сотни штук на 2018 год. Экспорт закрыт, внутреннее потребление в 60-70 тысяч автомобилей в год для АВТОЗАЗА ниже уровня рентабельности, а это весь рынок продаваемых новых авто в Украине.

Что же мы получили в итоге? Я отвечу: на место Ланоса заехали «евробляхи» и такого же уровня «иномарки» из бывших стран СНГ. Приход инвесторов, которые бы с нуля построили автозавод равны такому же нулю: нет рынка, нет инвестиционного климата, а коррупция и налоговый беспредел побеждены на столько, что даже Президент рулит активами через офшоры. "

http://uainfo.org/blognews/1518080670-h ... -i-ne.html
Востаннє редагувалось Frant в Чет 08 лют, 2018 21:39, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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