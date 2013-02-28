Додано: Чет 08 лют, 2018 20:35

trololo написав: pesikot написав: Serg-ik написав: В Украине:

— Государство, я…

— Да знаем. Землю под космодром не продадим.

— но…

— Налоговых льгот нет. И НДС на инвестиции не забудь.

В Украине:— Государство, я…— Да знаем. Землю под космодром не продадим.— но…— Налоговых льгот нет. И НДС на инвестиции не забудь.

Боже, какой вы идиот.

Вам дай стеклянный хер, так вы и хер разобьёте, и руки порежете Боже, какой вы идиот.Вам дай стеклянный хер, так вы и хер разобьёте, и руки порежете



срочно указом президента передвинуть украину ближе к экватору, чтобы привлечь инвестициив космодромы! срочно указом президента передвинуть украину ближе к экватору, чтобы привлечь инвестициив космодромы!

Я бы еще в шахматы вложился! К Марсу уже полетели, так что великий прогноз скоро сбудется, и только от нас зависит наше место в нашем межгалактическом будущем!А если серьезно, вот украл на другом форуме, надеюсь человек не обидится -"жена приехала с работы, рассказывала о массовом споре пенсионеров в маршрутке,которому была свидетельницей. В шоке. Вопли, говорит начались с темы, что к "октябрю на газ на 65 % поднимут еще цены" и земельной реформы. В итоге,после обычных криков про преступную власть,которая по приказу американцев наживается на нас и того, что в Одессе уже сухогрузами чернозем в Германию вывозят("а что еще будет когда разрешат землю продавать!"!), почти 100% пенсов причитают за Януковичем, ибо "его убрали потому ,что он был из народа и не давал олигархам людей обижать"( ну и с обязательным перечислением стандартных "при нем гривна по 8, не было войны, все дружили, а пенсии были во!!!"). Особо продвинутые соглашались, что Януковича уже не вернуть "эти бандиты его не пустят,убъют." Но почти все "топили" за Юлю, как единственную альтернативу..."Будеттокадорожать...