срочно указом президента передвинуть украину ближе к экватору, чтобы привлечь инвестициив космодромы!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:24
срочно указом президента передвинуть украину ближе к экватору, чтобы привлечь инвестициив космодромы!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто Трибеку покусал? Отправьте Франта покусать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на этот раз ей показалось прикольным потопить за покращення, гг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:34
Это вам не такси, которое вас подвезло бухого из ресторана домой.
Это единственный в мире самолёт по доставке уникальных крупногабаритных грузов.
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:35
Я бы еще в шахматы вложился! К Марсу уже полетели, так что великий прогноз скоро сбудется, и только от нас зависит наше место в нашем межгалактическом будущем!
А если серьезно, вот украл на другом форуме, надеюсь человек не обидится -
"жена приехала с работы, рассказывала о массовом споре пенсионеров в маршрутке,которому была свидетельницей. В шоке. Вопли, говорит начались с темы, что к "октябрю на газ на 65 % поднимут еще цены" и земельной реформы. В итоге,после обычных криков про преступную власть,которая по приказу американцев наживается на нас и того, что в Одессе уже сухогрузами чернозем в Германию вывозят("а что еще будет когда разрешат землю продавать!"!), почти 100% пенсов причитают за Януковичем, ибо "его убрали потому ,что он был из народа и не давал олигархам людей обижать"( ну и с обязательным перечислением стандартных "при нем гривна по 8, не было войны, все дружили, а пенсии были во!!!"). Особо продвинутые соглашались, что Януковича уже не вернуть "эти бандиты его не пустят,убъют." Но почти все "топили" за Юлю, как единственную альтернативу..."
Будеттокадорожать...
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:43
Что такое Мрия мне рассказывать не надо. Еще раз - если наш вклад это перевозка - то есть чем гордиться, не спорю.
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:48
да, подвезла. А если бы мы не поучаствовали, то не довезли бы важную деталь, и не было бы Фалькона Хеви.
Кстати, считаю что Гройсман очень по благородному поступил, что разрешил Маску пользоваться нашей Мрией, и это после отказа Маска строить у нас солнечные батареи и завод!!
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:56
Как оказалось там участвовал Руслан, а не Мрия. Самолет более распостраненный. Тщательнее с перемогой надо.
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:29
Що трапилось????
Середня зарплата в Україні - вже така як в Польщі чи Московії???
Чи населення України почало збільшуватись?
Може, укро-машинобудування вийшло на рівень хоча би 1991 року???
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Рожевоокулярники такі смішні.
Особливо ІТшні))) маня-мірок)))
Коли на електричці поїдете до Пирятина? Коли зробите "Хождєніє в народ"???
_____________________
Українське машинобудування:
"Нет смысла продолжать – из 20.000 специалистов осталось 1350. Производство сотен тысяч авто закончилось прогнозом в сотни штук на 2018 год. Экспорт закрыт, внутреннее потребление в 60-70 тысяч автомобилей в год для АВТОЗАЗА ниже уровня рентабельности, а это весь рынок продаваемых новых авто в Украине.
Что же мы получили в итоге? Я отвечу: на место Ланоса заехали «евробляхи» и такого же уровня «иномарки» из бывших стран СНГ. Приход инвесторов, которые бы с нуля построили автозавод равны такому же нулю: нет рынка, нет инвестиционного климата, а коррупция и налоговый беспредел побеждены на столько, что даже Президент рулит активами через офшоры. "
Востаннє редагувалось Frant в Чет 08 лют, 2018 21:39, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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