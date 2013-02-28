Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Може, укро-машинобудування вийшло на рівень хоча би 1991 року???
демагогия и популизм. пане ДОцент, вы же ничего не знаете про машинобудування зразка 1991 року. В тому роцi ви мрiяли про джинси та вiдiк А потом, гораздо позже, купили свои "4 прелести у метро" на взятки, а сейчас вас душит жаба, что прелести подешевели, да и взяток уже не дают