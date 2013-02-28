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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 333334335336

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 601
Висота стель
4%
24
Гарний вигляд з вікон
10%
58
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
129
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
93
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
114
Якість будівництва
15%
89
Всього голосів : 601
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:33

  pesikot написав:
  vano80 написав:Насколько я понял, там Мрия че-то подвезла. Если это все участие - то перемога однозначно.

Та самая Мрия, которая чё-то там подвезла
Это вам не такси, которое вас подвезло бухого из ресторана домой.
Это единственный в мире самолёт по доставке уникальных крупногабаритных грузов.



кстати, Мрия сделана в СССР в 1988 году, а значит ее нужно декомунизировать!

ЗЫ извините, не сдержался :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:34

...є бажаючі попрогнозувати?


ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:40

  Frant написав:Може, укро-машинобудування вийшло на рівень хоча би 1991 року??? :mrgreen:

демагогия и популизм.
пане ДОцент, вы же ничего не знаете про машинобудування зразка 1991 року. В тому роцi ви мрiяли про джинси та вiдiк :-)
А потом, гораздо позже, купили свои "4 прелести у метро" на взятки, а сейчас вас душит жаба, что прелести подешевели, да и взяток уже не дают :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:44

Tribeca
тру-совкодрочеры говорят, что 1988 - уже не тру-СССР.
Поэтому, сделан украинским АН :)
PS. Натаху надолго не хватило.
pesikot
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