Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В мировом рейтинге уровня жизни, созданным британским аналитическим центром The Legatum Institute Украина опустилась на 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом.
Страны располагались в рейтинге на основе результатов опросов граждан по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.
Так, в 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас - 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.
Согласно полученным данным, Украина получила самую низкую оценку в сфере здравоохранения. Здесь она потеряла 24 позиции. Наибольшие положительные изменения коснулись "социального капитала" - плюс 20 позиций.
Украина заняла последнее, 44 место в Европе, и 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation.
Столица Украины возглавила рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия 2018-го года. Как подсчитали составители рейтинга, в Киеве за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии – путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2500 гривен) за день.
В пятерку самых бюджетных кроме Киева вошли:
Каир, Египет – 79 фунтов стерлингов,
Сиемреап, Камбоджа – 79 фунтов стерлингов
Манила, Филиппины – 70 фунтов стерлингов
Анталия, Турция – 70 фунтов стерлингов Так, поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов. Так, арендовать квартиру в Киеве, по данным агентства, стоит около 42 фунтов стерлингов за сутки (около 1600 гривен).
По стоимости жилья дешевле Киева оказались: Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Таиланд) и Джакарта (Индонезия).
Согласно отчету КГГА, Киев в 2017 году посетили 1,6 миллиона иностранных гостей – это на четверть больше иностранцев, чем в 2016 году.
Также столицу в прошлом году посетили 850 тысяч внутренних туристов, в то время как в 2016 году их количество составляло 720 тысяч.
Я, как предприниматель, поддерживаю свободную конкуренцию. Что мертво, умереть не может. Кто смог сделать лучше, тот молодец. Это же касается и трудовой миграции. Ставить барьеры и силой не пущать это последнее дело. Если мы не можем обеспечить инновациям, условия, бизнесу и людям, которые хотят и могут работать, достойные условия, лучше сейчас проиграть, реформироваться, измениться чтобы выжить и взять свое на следующем круге. Главное, что мы принимаем эти правила игры и готовы стать частью глобального мира, а там жизнь покажет. Все зависит от нас. Каждый имеет что заслужил. Страны, которые голосуют за популистов за гречку, в которых высокая толерантность к коррупции (они воруют, и я ворую) должны пожить в нищете и нажить ума. Прививка от детских болячек.
vano80 написав:Насколько я понял, там Мрия че-то подвезла. Если это все участие - то перемога однозначно.
Так и есть!!!
Украинская компания "Антонов" обратилась в министерство транспорта США с просьбой предоставить разрешение на внеплановый перелет грузового самолета AN-124-100 "Руслан" из Лос-Анджеласа до Флориды с целью перевозки крупногабаритного груза компании SpaceX. речь идет о части головного обтекателя ракеты, которая будет транспортироваться из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилль или непосредственно до мыса Канаверал, штат Флорида. Своевременное транспортировки этого оборудования "является критически важным".
Но Минстэць как-то не спешил информировать нас об этом
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
pesikot написав:Это единственный в мире самолёт по доставке уникальных крупногабаритных грузов.
У которого расписание перевозки грузов на несколько лет вперёд.
сомнительно. доказать сможете?
вообще, вы представляете, сколько обойдется такой самолет, если сделать одну-две штуки? он на перевозках не отобьется никогда, не так много таких обьемных грузов, которым нужна срочность. а на корабле будет значительно дешевле. или вы думаете, если бы была потребность, то боинг или аирбас не смогли бы построить чето похожее?
теоретики, которые возмущаются тем, что космодром не строят
trololo читал когда-то о нём статью. погуглите интересный момент
Ан-225 существует в единственном экземпляре. Работы над вторым экземпляром периодически возобновляются и останавливаются (изготовлена часть фюзеляжа), но для завершения постройки необходимо примерно $120 млн. Этих средств у госпредприятия нет;