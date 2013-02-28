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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 334335336337>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 601
Висота стель
4%
24
Гарний вигляд з вікон
10%
58
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
129
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
93
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
114
Якість будівництва
15%
89
Всього голосів : 601
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В мировом рейтинге уровня жизни, созданным британским аналитическим центром The Legatum Institute Украина опустилась на 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом.

Страны располагались в рейтинге на основе результатов опросов граждан по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.

Так, в 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас - 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.

Согласно полученным данным, Украина получила самую низкую оценку в сфере здравоохранения. Здесь она потеряла 24 позиции. Наибольшие положительные изменения коснулись "социального капитала" - плюс 20 позиций.

Украина заняла последнее, 44 место в Европе, и 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation.


Столица Украины возглавила рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия 2018-го года.
Как подсчитали составители рейтинга, в Киеве за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии – путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2500 гривен) за день.

В пятерку самых бюджетных кроме Киева вошли:

Каир, Египет – 79 фунтов стерлингов,

Сиемреап, Камбоджа – 79 фунтов стерлингов

Манила, Филиппины – 70 фунтов стерлингов

Анталия, Турция – 70 фунтов стерлингов
Так, поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов. Так, арендовать квартиру в Киеве, по данным агентства, стоит около 42 фунтов стерлингов за сутки (около 1600 гривен).

По стоимости жилья дешевле Киева оказались: Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Таиланд) и Джакарта (Индонезия).



Согласно отчету КГГА, Киев в 2017 году посетили 1,6 миллиона иностранных гостей – это на четверть больше иностранцев, чем в 2016 году.

Также столицу в прошлом году посетили 850 тысяч внутренних туристов, в то время как в 2016 году их количество составляло 720 тысяч.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был на море, короче Аркадия пустая... отдыхающих нет вообще... проверял лично 02:00 08.02.18
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:59


Я, как предприниматель, поддерживаю свободную конкуренцию.
Что мертво, умереть не может. Кто смог сделать лучше, тот молодец. Это же касается и трудовой миграции. Ставить барьеры и силой не пущать это последнее дело. Если мы не можем обеспечить инновациям, условия, бизнесу и людям, которые хотят и могут работать, достойные условия, лучше сейчас проиграть, реформироваться, измениться чтобы выжить и взять свое на следующем круге. Главное, что мы принимаем эти правила игры и готовы стать частью глобального мира, а там жизнь покажет. Все зависит от нас. Каждый имеет что заслужил. Страны, которые голосуют за популистов за гречку, в которых высокая толерантность к коррупции (они воруют, и я ворую) должны пожить в нищете и нажить ума.
Прививка от детских болячек.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 22:43

  Оранжевый-хит сезона написав:Был на море, короче Аркадия пустая... отдыхающих нет вообще... проверял лично 02:00 08.02.18

завязывай экспериментировать с препаратами "расширяющими сознание" :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:58

  Оранжевый-хит сезона написав:Был на море, короче Аркадия пустая... отдыхающих нет вообще... проверял лично 02:00 08.02.18


А в июле поедь проверь загруженность трас в буковеле. В марте изучи спрос на новогодние игрушки. А в мае на школьную форму. Чем больше такой аналитики тем чаще качественные прогнозы
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:31

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Был на море, короче Аркадия пустая... отдыхающих нет вообще... проверял лично 02:00 08.02.18


А в июле поедь проверь загруженность трас в буковеле. В марте изучи спрос на новогодние игрушки. А в мае на школьную форму. Чем больше такой аналитики тем чаще качественные прогнозы

народ, а что у вас с чувством юмора? решил все повеселить тем что в феврале в 2 часа ночи пляж пустой, а вы тут на умняке все... как будто все не в недвигу вложились а в биткойн :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Насколько я понял, там Мрия че-то подвезла. Если это все участие - то перемога однозначно.

Так и есть!!!
Украинская компания "Антонов" обратилась в министерство транспорта США с просьбой предоставить разрешение на внеплановый перелет грузового самолета AN-124-100 "Руслан" из Лос-Анджеласа до Флориды с целью перевозки крупногабаритного груза компании SpaceX.
речь идет о части головного обтекателя ракеты, которая будет транспортироваться из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилль или непосредственно до мыса Канаверал, штат Флорида. Своевременное транспортировки этого оборудования "является критически важным".

Но Минстэць как-то не спешил информировать нас об этом
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Это единственный в мире самолёт по доставке уникальных крупногабаритных грузов.

У которого расписание перевозки грузов на несколько лет вперёд. В связи с этим не ясно-почему бы не сделать хотя бы ещё один такой самолёт???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:40

  Serg-ik написав:
  pesikot написав:Это единственный в мире самолёт по доставке уникальных крупногабаритных грузов.

У которого расписание перевозки грузов на несколько лет вперёд.


сомнительно. доказать сможете?

вообще, вы представляете, сколько обойдется такой самолет, если сделать одну-две штуки? он на перевозках не отобьется никогда, не так много таких обьемных грузов, которым нужна срочность. а на корабле будет значительно дешевле. или вы думаете, если бы была потребность, то боинг или аирбас не смогли бы построить чето похожее?

теоретики, которые возмущаются тем, что космодром не строят :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:47

trololo
читал когда-то о нём статью.
погуглите
интересный момент
Ан-225 существует в единственном экземпляре. Работы над вторым экземпляром периодически возобновляются и останавливаются (изготовлена часть фюзеляжа), но для завершения постройки необходимо примерно $120 млн. Этих средств у госпредприятия нет;

Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/nauka_i_tehni ... 90245.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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