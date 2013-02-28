Додано: Чет 08 лют, 2018 21:54

В мировом рейтинге уровня жизни, созданным британским аналитическим центром The Legatum Institute Украина опустилась на 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом.



Страны располагались в рейтинге на основе результатов опросов граждан по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.



Так, в 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас - 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.



Согласно полученным данным, Украина получила самую низкую оценку в сфере здравоохранения. Здесь она потеряла 24 позиции. Наибольшие положительные изменения коснулись "социального капитала" - плюс 20 позиций.



Украина заняла последнее, 44 место в Европе, и 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation.





Столица Украины возглавила рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия 2018-го года.

Как подсчитали составители рейтинга, в Киеве за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии – путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2500 гривен) за день.



В пятерку самых бюджетных кроме Киева вошли:



Каир, Египет – 79 фунтов стерлингов,



Сиемреап, Камбоджа – 79 фунтов стерлингов



Манила, Филиппины – 70 фунтов стерлингов



Анталия, Турция – 70 фунтов стерлингов

Так, поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов. Так, арендовать квартиру в Киеве, по данным агентства, стоит около 42 фунтов стерлингов за сутки (около 1600 гривен).



По стоимости жилья дешевле Киева оказались: Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Таиланд) и Джакарта (Индонезия).







Согласно отчету КГГА, Киев в 2017 году посетили 1,6 миллиона иностранных гостей – это на четверть больше иностранцев, чем в 2016 году.



Также столицу в прошлом году посетили 850 тысяч внутренних туристов, в то время как в 2016 году их количество составляло 720 тысяч.