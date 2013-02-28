flyman написав:
учотка Первий, вбрасуйте кингконговцу, він у нас спец по комерційним площадям с устойчівим спросом
мух, запили тут скан правоустанавливающих доков на полуподвал посмотрим сколько там жилой площади
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:28
мух, запили тут скан правоустанавливающих доков на полуподвал посмотрим сколько там жилой площади
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:45
Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:00
Прохожий писал:
ИМХО так было бы норм
Кухня-вітальня 36,69 м2
Спальня 20,00 м2[/quote]
Шпекуль писал:
что мешает это сделать? стояк рядом ведь[/quote]
Прохожий писал:
1. криво цитируешь, немного подправил
2. проектировать кухню-гостинную почти в полтора раза МЕНЬШЕ чем спальню это нужно быть мега-дизайнером/архитектором
3. сделать можно много чего и что? вы сделали вброс о "мегаидеальной планировке 3к", а планировка оказалась г-цо...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:07
22,9 m2 кухня-студія
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:19
кухня-нежилое помещение!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:32
так цоколь що так, що сяк нежилий, а щоб був жилий, тре зробити ремонт і залишити заявку на комісію, яка буде дивитися, чи жилий він, чи ще ні.
А я ще не віришив як робити планування, поки що починаю від вхідних дверей, навіть до сральника ще не добрався.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:33
Шпекуль
самокритично
возразить по теме обсуждения конкретной планировки есть чё?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:23
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