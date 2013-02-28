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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 334335336337

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 606
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
59
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
130
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
16%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
114
Якість будівництва
15%
90
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:28

  flyman написав:
  Провидец написав:
flyman написав:половина площі - нежила,
шлакс на 80..90 м2, думаю має стільки само м2 жилої


В полуподвале вся площадь не жилая, тем не менее пользуется устойчивым спросом.

учотка Первий, вбрасуйте кингконговцу, він у нас спец по комерційним площадям с устойчівим спросом

мух, запили тут скан правоустанавливающих доков на полуподвал посмотрим сколько там жилой площади :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:45

  Прохожий написав:

а ну да, должны быть комнаты по 12 метров и кухня 6 :|

ИМХО так было бы норм
Кухня-вітальня 36,69 м2
Спальня 20,00 м2[/quote]

что мешает это сделать? стояк рядом ведь
Шпекуль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:00

  Шпекуль написав:

а ну да, должны быть комнаты по 12 метров и кухня 6 :|

Прохожий писал:
ИМХО так было бы норм
Кухня-вітальня 36,69 м2
Спальня 20,00 м2[/quote]

Шпекуль писал:
что мешает это сделать? стояк рядом ведь[/quote]

Прохожий писал:
1. криво цитируешь, немного подправил
2. проектировать кухню-гостинную почти в полтора раза МЕНЬШЕ чем спальню это нужно быть мега-дизайнером/архитектором
3. сделать можно много чего и что? вы сделали вброс о "мегаидеальной планировке 3к", а планировка оказалась г-цо...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:07

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  Провидец написав:
В полуподвале вся площадь не жилая, тем не менее пользуется устойчивым спросом.

учотка Первий, вбрасуйте кингконговцу, він у нас спец по комерційним площадям с устойчівим спросом

мух, запили тут скан правоустанавливающих доков на полуподвал посмотрим сколько там жилой площади :mrgreen:

22,9 m2 кухня-студія
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:19

  flyman написав:
  Прохожий написав:
  Провидец написав:
В полуподвале вся площадь не жилая, тем не менее пользуется устойчивым спросом.

мух, запили тут скан правоустанавливающих доков на полуподвал посмотрим сколько там жилой площади :mrgreen:

22,9 m2 кухня-студія

кухня-нежилое помещение! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:3. сделать можно много чего и что? вы сделали вброс о "мегаидеальной планировке 3к", а планировка оказалась г-цо...


Хоть как ни зови , только хлебом корми троля
Шпекуль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:32

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  Прохожий написав:мух, запили тут скан правоустанавливающих доков на полуподвал посмотрим сколько там жилой площади :mrgreen:

22,9 m2 кухня-студія

кухня-нежилое помещение! :mrgreen:

так цоколь що так, що сяк нежилий, а щоб був жилий, тре зробити ремонт і залишити заявку на комісію, яка буде дивитися, чи жилий він, чи ще ні.
А я ще не віришив як робити планування, поки що починаю від вхідних дверей, навіть до сральника ще не добрався.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:33

Шпекуль
самокритично :)
возразить по теме обсуждения конкретной планировки есть чё?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:23

  Прохожий написав:
  Шпекуль написав:а ну да, должны быть комнаты по 12 метров и кухня 6 :|

ИМХО так было бы норм
Кухня-вітальня 36,69 м2
Спальня 20,00 м2

Просто там спальня вместе с гардеробной посчитана, правда, и с бесполезным проходом к санузлу. А вообще неплохо, все-таки 3 спальни же.
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