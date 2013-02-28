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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 337338339340>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 606
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
59
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
130
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
16%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
114
Якість будівництва
15%
90
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 16:39

  reus написав:
  йцукен написав:лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами

Еще через 2 года, скажете, что цены опять завышены в сравнении с 2018 г.

зависит от доходов населения.
йцукен
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 16:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

reus написав:
  йцукен написав:лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами

Еще через 2 года, скажете, что цены опять завышены в сравнении с 2018 г.

Прайс аркады почти пустой.
Зы. Ещё не начали копать котлован, а однуха во втором доме эврики дороже 3-х комнатной квартиры в хрущевке.
Ситуация однозначна и всем понятна.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 16:51

  Провидец написав:
reus написав:
  йцукен написав:лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами

Еще через 2 года, скажете, что цены опять завышены в сравнении с 2018 г.

Прайс аркады почти пустой.
Зы. Ещё не начали копать котлован, а однуха во втором доме эврики дороже 3-х комнатной квартиры в хрущевке.
Ситуация однозначна и всем понятна.

что именно понятно то?
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:что именно понятно то?

буитдешеветь!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:14

  йцукен написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Я так понимаю что недвига в киеве уже вообще никого не интересует.

лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами

а какие конкретно цены в конкретном районе вам были бы интересны?
приведите пример и по новострою,и по вторичке.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:14

  барабашов написав:
  йцукен написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Я так понимаю что недвига в киеве уже вообще никого не интересует.

лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами

а какие конкретно цены в конкретном районе вам были бы интересны?
приведите пример и по новострою,и по вторичке.

семье из 2-х пересичных тяжело накопить даже 20куе, для такой семьи надо минимум 30 квадратов.
20/30 = 666уе/метр, это под проживание уже.
йцукен
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:32

нагадайте зарплати врозеточників.
Сьогодні у цоколі поставив дві резетки та два вимикачі рсвітлення з підключенням і один без.
Хксперди, скільки "заработав"?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:42

  flyman написав:н
та два вимикачі освітлення з підключенням і один без.

Тот который без пидключення просто к стенке прибил?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:30

Не прибив, а прикрутив на дюбелі (під які висверлював стіну спеціальним сверлом).
Так сказити "задєл на будущєє".
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:59

  reus написав:
  йцукен написав:лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами

Еще через 2 года, скажете, что цены опять завышены в сравнении с 2018 г.

Неожиданно на сейчас

Цена за квартиру New York Concept House
по состоянию на 24.01.2018
от 2.76 млн грн — 55 030 грн/м²
1-комнатная квартира, 50.1 м²
Все цены ЖК New York Concept House
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