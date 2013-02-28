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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лют, 2018 16:39
reus написав: йцукен написав:
лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами
Еще через 2 года, скажете, что цены опять завышены в сравнении с 2018 г.
зависит от доходов населения.
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йцукен
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Додано: Суб 10 лют, 2018 16:40
reus написав: йцукен написав:
лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами
Еще через 2 года, скажете, что цены опять завышены в сравнении с 2018 г.
Прайс аркады почти пустой.
Зы. Ещё не начали копать котлован, а однуха во втором доме эврики дороже 3-х комнатной квартиры в хрущевке.
Ситуация однозначна и всем понятна.
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Провидец
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Додано: Суб 10 лют, 2018 16:51
Провидец написав: reus написав: йцукен написав:
лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами
Еще через 2 года, скажете, что цены опять завышены в сравнении с 2018 г.
Прайс аркады почти пустой.
Зы. Ещё не начали копать котлован, а однуха во втором доме эврики дороже 3-х комнатной квартиры в хрущевке.
Ситуация однозначна и всем понятна.
что именно понятно то?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 10 лют, 2018 17:09
Оранжевый-хит сезона написав:
что именно понятно то?
буитдешеветь!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 10 лют, 2018 17:14
йцукен написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Я так понимаю что недвига в киеве уже вообще никого не интересует.
лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами
а какие конкретно цены в конкретном районе вам были бы интересны?
приведите пример и по новострою,и по вторичке.
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барабашов
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Додано: Суб 10 лют, 2018 18:14
барабашов написав: йцукен написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Я так понимаю что недвига в киеве уже вообще никого не интересует.
лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами
а какие конкретно цены в конкретном районе вам были бы интересны?
приведите пример и по новострою,и по вторичке.
семье из 2-х пересичных тяжело накопить даже 20куе, для такой семьи надо минимум 30 квадратов.
20/30 = 666уе/метр, это под проживание уже.
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йцукен
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Додано: Суб 10 лют, 2018 18:32
нагадайте зарплати врозеточників.
Сьогодні у цоколі поставив дві резетки та два вимикачі рсвітлення з підключенням і один без.
Хксперди, скільки "заработав"?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 10 лют, 2018 18:42
flyman написав:
н
та два вимикачі освітлення з підключенням і один без.
Тот который без пидключення просто к стенке прибил?
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hume
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Додано: Суб 10 лют, 2018 19:30
Не прибив, а прикрутив на дюбелі (під які висверлював стіну спеціальним сверлом).
Так сказити "задєл на будущєє".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 10 лют, 2018 19:59
reus написав: йцукен написав:
лично меня перестала интересовать 2 года назад.
неадекватный, дикий рынок с завышенными ценами
Еще через 2 года, скажете, что цены опять завышены в сравнении с 2018 г.
Неожиданно на сейчас
Цена за квартиру New York Concept House
по состоянию на 24.01.2018 от
2.76 млн грн — 55 030 грн/м²
1-комнатная квартира, 50.1 м²
Все цены ЖК New York Concept House
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hume
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