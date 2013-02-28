сейчас есть па500 метр у надёжных застройщиков на правом берегу... ещё 166 долларов на ремонт остаётся
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:47
сейчас есть па500 метр у надёжных застройщиков на правом берегу... ещё 166 долларов на ремонт остаётся
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Додано: Суб 10 лют, 2018 20:52
Зрада?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:57
...а давайте Я вам тут шось трохи попишу.......))
....відповідь, не так, як особисто Вам, а більше ДЛЯ ВСІХ!!!
....не знаю, як там у Вас в КуЙові, а в місті Лева КОЛИСЬ(до кризи) мій знайомий дуууууууже дивувався, що він захотів встановити ДВІ резетки і вимикача.........-зателефонувавши "врозеточникам", окуїв від почутої ціни в П"ЯТЬ долярів за точку!- він перепитував: "...що, за КОЖНУ резетку - 5ть дол.???" - відповідь була твердою - "ТАК!".......а ще більше окуїв, що навіть, ЗА ТАКІ бабки НІХТО до нього НЕ хотів їхати, бо мол мало роботи.....вони заняті.....ля-ля-ля, то-по-ля!
.....і він мені це розказував, аж піна з рота йшла:"- ЯК, ТАКІ БАБКИ - ЗА ОДНУ РЕЗЕТКУ???!
....а я йому намагався спокійно пояснити(бо Я мав колись п"ятирічний досвід працювати у сфері деяких послуг), що мол, розумієш: людина-МАЙСТЕР своєї справи!- і він ЦІНУЄ свій час!- що може роботи бути і небагато, але він ТРАТИТЬ свій ДОРОГОЦІННИЙ ЧАС!!! - що він закладає в ціну і час добирання до клієнта і зворотньо! - а це біля ДВОХ годин, а то і більше може бути!) - так, що не все так просто!.......і звичайно, коли роботи у клієнта є багато, то він(майстер) може і знижку зразу запропонувати, або за "точку" може сказати 3-4 дол.!......отак!
...те саме і з "плиточниками"! - от хочете, можете зробити експеремент: спочатку зателефонуйте до двох-трьох "плиточників" і скажітть, що Вам потрібно покласти плитку на стіни і підлогу в ванні, туалеті і на підлогу великої кухні(в 20м2) - почуєте одну ціну!
....а потім, зателефонуйте до інших двох-трьох майстрів і запитайте, скільки буде коштувати покласти плитку на підлогу ТІЛЬКИ на балконі в ДВА м2! .... - і головне, спитайте, коли вони зможуть до Вас під"їхати? .....- і почуєте купа "відмазок"
.....тож, як завжди - дуже "легко" рахувати ЧУЖІ гроші!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У «Киевэнерго» появился конкурент
На столичный рынок вышла компания «Город для людей».
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 10 лют, 2018 21:06
Цукен не уточнил район и вторичку или первичку "па666" он рассматривает. И каков уровень ремонта должен быть по его мнению.
Может быть там мои запросы цветочками покажутся. А ЦП и НЛ гуаном с говноремонтом станут.
Додано: Суб 10 лют, 2018 21:13
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:02
ИМХО не больше 900, одын вымыкач "бэз пидключэння"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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