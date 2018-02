Додано: Суб 10 лют, 2018 20:58



На столичный рынок вышла компания «Город для людей».



https://nashkiev.ua/novosti/ou-kievener ... nt=novosti У «Киевэнерго» появился конкурентНа столичный рынок вышла компания «Город для людей».

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.