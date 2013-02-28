Додано: Суб 10 лют, 2018 20:57

flyman написав: нагадайте зарплати врозеточників.

Сьогодні у цоколі поставив дві резетки та два вимикачі рсвітлення з підключенням і один без.

Хксперди, скільки "заработав"? нагадайте зарплати врозеточників.Сьогодні у цоколі поставив дві резетки та два вимикачі рсвітлення з підключенням і один без.Хксперди, скільки "заработав"?

КОЛИСЬ

...., не так, як особисто Вам, а більше....не знаю, як там у Вас в КуЙові, а в місті Лева(до кризи) мій знайомий дуууууууже дивувався, що він захотів встановити ДВІ резетки і вимикача.........-зателефонувавши "врозеточникам", окуїв від почутої ціни в П"ЯТЬ долярів за точку!- він перепитував: "...що, за КОЖНУ резетку - 5ть дол.???" - відповідь була твердою - "ТАК!".......а ще більше окуїв, що навіть, ЗА ТАКІ бабки НІХТО до нього НЕ хотів їхати, бо мол мало роботи.....вони заняті.....ля-ля-ля, то-по-ля!.....і він мені це розказував, аж піна з рота йшла:"- ЯК, ТАКІ БАБКИ - ЗА ОДНУ РЕЗЕТКУ???!....а я йому намагався спокійно пояснити(бо Я мав колись п"ятирічний досвід працювати у сфері деяких послуг), що мол, розумієш: людина-МАЙСТЕР своєї справи!- і він ЦІНУЄ свій час!- що може роботи бути і небагато, але він ТРАТИТЬ свій ДОРОГОЦІННИЙ ЧАС!!! - що він закладає в ціну і час добирання до клієнта і зворотньо! - а це біля ДВОХ годин, а то і більше може бути!) - так, що не все так просто!.......і звичайно, коли роботи у клієнта є багато, то він(майстер) може і знижку зразу запропонувати, або за "точку" може сказати 3-4 дол.!......отак!...те саме і з "плиточниками"! - от хочете, можете зробити експеремент: спочатку зателефонуйте до двох-трьох "плиточників" і скажітть, що Вам потрібно покласти плитку на стіни і підлогу в ванні, туалеті і на підлогу великої кухні(в 20м2) - почуєте одну ціну!....а потім, зателефонуйте до інших двох-трьох майстрів і запитайте, скільки буде коштувати покласти плитку на підлогу ТІЛЬКИ на балконі в ДВА м2!.... - і головне, спитайте, коли вони зможуть до Вас під"їхати? .....- і почуєте купа "відмазок".....тож, як завжди - дуже "легко" рахувати ЧУЖІ гроші!