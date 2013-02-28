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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 337338339340

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 606
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
59
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
130
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
16%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
114
Якість будівництва
15%
90
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:47

  йцукен написав:
  барабашов написав:а какие конкретно цены в конкретном районе вам были бы интересны?
приведите пример и по новострою,и по вторичке.

семье из 2-х пересичных тяжело накопить даже 20куе, для такой семьи надо минимум 30 квадратов.
20/30 = 666уе/метр, это под проживание уже.

сейчас есть па500 метр у надёжных застройщиков на правом берегу... ещё 166 долларов на ремонт остаётся
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:52

Зрада? http://actual.today/kvartirnye-schetchi ... raschetam/
«Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» означает, что все квартирные счетчики учета расходы воды и тепла можно спокойно выбрасывать.

По сути теперь их наличие в квартире ничего не меняют, так как теперь эти устройства учета признаны этим законом некоммерческими, они не будут учитываться при расчете – теперь они просто распределяющие счетчики.

Плату за коммунальные услуги будут начислять с помощью общедомового прибора учета», — рассказал А. Сергиенко.

Эксперт пояснил, что теперь все потери в сетях, кражи воды и тепла, лягут финансовым бременем на ответственных плательщиков.

«Люди, которые экономят и постоянно платят, теперь еще станут возмещать потери за тех, кто не платит, определенную сумму. По моим подсчетам, это около 20% дополнительно», — резюмировал А. Сергиенко.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:57

...а давайте Я вам тут шось трохи попишу.......))

  flyman написав:нагадайте зарплати врозеточників.
Сьогодні у цоколі поставив дві резетки та два вимикачі рсвітлення з підключенням і один без.
Хксперди, скільки "заработав"?

....відповідь, не так, як особисто Вам, а більше ДЛЯ ВСІХ!!!
....не знаю, як там у Вас в КуЙові, а в місті Лева КОЛИСЬ(до кризи) мій знайомий дуууууууже дивувався, що він захотів встановити ДВІ резетки і вимикача.........-зателефонувавши "врозеточникам", окуїв від почутої ціни в П"ЯТЬ долярів за точку!- він перепитував: "...що, за КОЖНУ резетку - 5ть дол.???" - відповідь була твердою - "ТАК!".......а ще більше окуїв, що навіть, ЗА ТАКІ бабки НІХТО до нього НЕ хотів їхати, бо мол мало роботи.....вони заняті.....ля-ля-ля, то-по-ля! :mrgreen:
.....і він мені це розказував, аж піна з рота йшла:"- ЯК, ТАКІ БАБКИ - ЗА ОДНУ РЕЗЕТКУ???!
....а я йому намагався спокійно пояснити(бо Я мав колись п"ятирічний досвід працювати у сфері деяких послуг), що мол, розумієш: людина-МАЙСТЕР своєї справи!- і він ЦІНУЄ свій час!- що може роботи бути і небагато, але він ТРАТИТЬ свій ДОРОГОЦІННИЙ ЧАС!!! - що він закладає в ціну і час добирання до клієнта і зворотньо! - а це біля ДВОХ годин, а то і більше може бути!) - так, що не все так просто!.......і звичайно, коли роботи у клієнта є багато, то він(майстер) може і знижку зразу запропонувати, або за "точку" може сказати 3-4 дол.!......отак! :D
...те саме і з "плиточниками"! - от хочете, можете зробити експеремент: спочатку зателефонуйте до двох-трьох "плиточників" і скажітть, що Вам потрібно покласти плитку на стіни і підлогу в ванні, туалеті і на підлогу великої кухні(в 20м2) - почуєте одну ціну!
....а потім, зателефонуйте до інших двох-трьох майстрів і запитайте, скільки буде коштувати покласти плитку на підлогу ТІЛЬКИ на балконі в ДВА м2! :wink: .... - і головне, спитайте, коли вони зможуть до Вас під"їхати? .....- і почуєте купа "відмазок" :mrgreen:
.....тож, як завжди - дуже "легко" рахувати ЧУЖІ гроші! :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У «Киевэнерго» появился конкурент
На столичный рынок вышла компания «Город для людей».

https://nashkiev.ua/novosti/ou-kievener ... nt=novosti
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:06

  Оранжевый-хит сезона написав:
  йцукен написав:
  барабашов написав:а какие конкретно цены в конкретном районе вам были бы интересны?
приведите пример и по новострою,и по вторичке.

семье из 2-х пересичных тяжело накопить даже 20куе, для такой семьи надо минимум 30 квадратов.
20/30 = 666уе/метр, это под проживание уже.

сейчас есть па500 метр у надёжных застройщиков на правом берегу... ещё 166 долларов на ремонт остаётся

Цукен не уточнил район и вторичку или первичку "па666" он рассматривает. И каков уровень ремонта должен быть по его мнению.
Может быть там мои запросы цветочками покажутся. А ЦП и НЛ гуаном с говноремонтом станут.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:13

  flyman написав:нагадайте зарплати врозеточників.
Сьогодні у цоколі поставив дві резетки та два вимикачі рсвітлення з підключенням і один без.
Хксперди, скільки "заработав"?


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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:02

  Провидец написав:
  flyman написав:нагадайте зарплати врозеточників.
Сьогодні у цоколі поставив дві резетки та два вимикачі рсвітлення з підключенням і один без.
Хксперди, скільки "заработав"?


1000 грн

ИМХО не больше 900, одын вымыкач "бэз пидключэння"... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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